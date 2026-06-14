Jogador do Barcelona faz uma confissão dolorosa

O polonês Wojciech Szczęsny, goleiro do Barcelona, admitiu que o passar dos anos começou a deixar marcas nele, agora que completou 36 anos.

O jornal “Sport” publicou as declarações de Ciesny, em uma longa entrevista concedida a um canal de televisão polonês, na qual ele falou sobre vários aspectos pessoais e sua vida privada.

Ciesny fez uma confissão rara no futebol profissional, quando lhe foi feita a pergunta direta: “O que é mais fácil para você: lidar com o envelhecimento na vida pessoal ou na vida profissional?”

Ele respondeu sem hesitar: “Na vida pessoal, o passar do tempo é uma experiência agradável, o que não acontece na vida profissional”.

E acrescentou: “Na minha vida profissional, não escondo que cada treino se tornou mais difícil para mim, é um sofrimento. Exige de mim muita energia”.

E enfatizou: “Ficou difícil para mim acordar de manhã, e meu corpo precisa de mais esforço a cada dia”.

Apesar disso, ele afirmou que encara a situação como um desafio diário, observando: “Considero isso um desafio diário: levantar-me, ir para o treino e dar o meu melhor”.

Falta a Cezni um ano de contrato com o Barcelona e, apesar de suas declarações, parece que ele está pronto para continuar sua carreira no Barça normalmente, embora admita que não é fácil.

Leia também

Golpe duro para o Real Madrid no caso Negreira