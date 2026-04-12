Jogador do Barcelona dá uma notícia ruim para Lewandowski antes do confronto contra o Atlético de Madrid

O atacante espanhol Ferran Torres silenciou as críticas com dois gols na vitória do Barça sobre o Espanyol (4 a 1), neste sábado, no Estádio Spotify Camp Nou, no clássico da Catalunha válido pela 31ª rodada da La Liga.

Antes do confronto contra o Atlético de Madrid, na próxima terça-feira, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, Torres escolheu o adversário certo e o momento ideal para sair de um período de seca de gols que o atormentava, segundo o jornal catalão “Mundo Deportivo”.

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E Torres recuperou o faro de gol, já que seu último gol em partida oficial havia sido marcado no dia 31 de janeiro passado contra o Elche, também na La Liga.

E o atacante do Barça comemorou um terceiro gol contra o Espanyol, ao completar de cabeça para o gol um cruzamento de Eric García, mas o árbitro e o VAR o anularam por impedimento de milímetros.

Gesto de reprovação

Ferran Torres aproveitou seu primeiro gol para se afirmar com um gesto claro: ele mexeu as pontas dos dedos, fechou as mãos e depois as abriu, repreendendo aqueles que falaram muito sobre sua falta de gols. No entanto, nos últimos dois meses e meio, ele participou de 13 partidas como titular ou reserva, sem marcar nenhum gol.

Esses dois gols são o 17º e o 18º dele nesta temporada, nas quatro competições oficiais (14 deles na La Liga), o que o torna um dos principais artilheiros do campeonato, ocupando a quinta posição, a apenas um gol de Lamine Yamal, além de ter ultrapassado os 12 gols de seu companheiro de ataque catalão, Robert Lewandowski.

Esse feito aconteceu em sua 201ª partida com a camisa do Barcelona, depois de ter comemorado a 200ª partida contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões (entrou nos minutos finais e não marcou).

Parecia que Lewandowski seria titular na partida de volta contra o Atlético, mas Ferran Torres já havia se destacado como forte candidato a começar a partida, graças ao seu excelente desempenho no clássico da Catalunha, segundo o “Mundo Deportivo”.

O craque polonês foi titular contra os Rojiblancos na partida de ida, antes de ser substituído pelo técnico Hansi Flick, após a expulsão de Pau Coparce no final do primeiro tempo da partida, que terminou com a vitória do time madrilenho (2 a 0) fora de casa.