Jogador do Al-Ittihad: Não somos o Barcelona... e não dá para falar do campeonato

Um dos jogadores estrangeiros do Al-Ittihad de Jeddah expressou sua insatisfação com algumas decisões da arbitragem e com a situação difícil pela qual a equipe está passando nesta temporada.

O Al-Ittihad conquistou uma vitória difícil contra o Al-Hazm, por 1 a 0, na noite de sexta-feira, na 27ª rodada da Liga Profissional Roshen, partida que contou com a expulsão do francês Moussa Diaby aos 34 minutos.

Sobre o assunto, o holandês Steven Bergwijn disse à imprensa após a partida: “Levamos um cartão vermelho logo no início da partida. Você espera que joguemos como o Barcelona? Claro que isso não é possível, mas estamos tentando nos adaptar à situação”.

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Bergwijn acrescentou sobre a temporada atual: “Sabemos que a temporada foi difícil e passou por muitos desafios. Agora, após o término do campeonato, precisamos nos concentrar na Liga dos Campeões da Ásia e dar o nosso melhor para alcançar o melhor resultado possível”.

O jogador holandês concluiu sua fala sobre as ambições da equipe: “Entendo que a torcida deseja conquistar o título asiático, e nós também queremos isso; temos que lutar para alcançar esse objetivo.”