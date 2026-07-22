Segundo informações da Sky, o BVB aumentou sua oferta pelo meio-campista belga-grego do KRC Genk para um pacote total de pouco mais de 30 milhões de euros — incluindo possíveis variáveis, como uma participação na revenda

Uma oferta nesse sentido teria sido entregue pessoalmente pelo diretor esportivo do Dortmund, Lars Ricken, e pelo diretor técnico, Ole Book, aos representantes do clube belga, a fim de finalmente alcançar um avanço nas negociações.

Resta saber em quanto tempo um acordo poderá ser alcançado. Afinal, segundo reportagens da mídia, o Genk exige um valor base de transferência de pelo menos 35 milhões de euros, ao qual seriam acrescentados eventuais bônus. O valor total desejado chegaria, então, a cerca de 40 milhões de euros.

O próprio jogador pode se tornar uma vantagem para o BVB. Karetsas deseja exclusivamente se transferir para o time amarelo e preto e já comunicou isso aos dirigentes do Genk. O jogador de 18 anos poderia, portanto, exercer pressão adicional sobre os belgas.

Já teria sido alcançado um acordo com o Dortmund. Karetsas deve assinar um contrato com o oito vezes campeão alemão válido até 30 de junho de 2031. O contrato do jogador de 18 anos com o Genk vai até 2029.

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Konstantinos Karetsas deve ser o sucessor de Julian Brandt no BVB

Karetsas nasceu em Genk e começou a jogar ainda aos seis anos nas categorias de base do KRC, clube da primeira divisão belga. Durante sua formação, ele passou dois anos e meio no RSC Anderlecht, mas retornou a Genk no início de 2023.

Lá, o meio-campista ofensivo estreou na primeira divisão aos 16 anos e, na última temporada, já era um dos principais destaques do tradicional clube do centro da Bélgica.

Além do BVB, outros clubes europeus de renome estariam de olho em Karetsas; entre eles, o AC Milan e o Paris Saint-Germain também estariam disputando o jovem jogador. Por isso, o Dortmund deve se apressar para garantir a contratação de Karetsas.

No time dos “Black and Yellows”, o jogador de 18 anos deve assumir o lugar de Julian Brandt, com quem o BVB havia chegado a um acordo de separação no meio do ano, após sete anos juntos.