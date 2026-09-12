O Borussia Dortmund também venceu na tarde de sábado seu terceiro jogo desta temporada da Bundesliga. Em casa, a equipe do técnico Niko Kovac foi forte demais para o recém-promovido SC Paderborn 07 e venceu por 3 a 0, com gols do ex-jogador do PSV Fábio Silva e de Felix Nmecha (duas vezes).
Joey Veerman foi titular pelo Dortmund. Foi a primeira vez que o meio-campista holandês começou jogando na Bundesliga, depois de recentemente já ter iniciado as partidas contra o HEBC Hamburg (Copa da Alemanha) e o Villarreal (Liga dos Campeões).
Logo aos cinco minutos, os donos da casa abriram o placar. Fábio Silva foi lançado em profundidade, driblou o goleiro Nahuel Noll e empurrou para o fundo da rede para fazer 1 a 0.
Depois, o Dortmund ficou perto do segundo gol com Veerman (defesa de Noll) e Jobe Bellingham (tirou por pouco), enquanto Laurin Curda acertou a bola na rede pelo lado de fora pelo Paderborn.
No fim do primeiro tempo, Serhou Guirassy pareceu marcar em duas oportunidades: primeiro com uma cavadinha e, pouco depois, de cabeça. No entanto, os dois gols foram anulados por impedimento.
Também no segundo tempo, o Dortmund foi superior. Ethan Nwaneri, Bellingham e Guirassy desperdiçaram chances de ampliar o placar, mas o Paderborn pouco conseguiu produzir do outro lado do campo.
Nmecha, que entrou no decorrer da partida, fez 2 a 0 aos 35 minutos do segundo tempo, após um belo corte e uma finalização no canto mais distante. Marcel Sabitzer acertou o travessão alguns minutos depois. Mas o 3 a 0 ainda saiu: com uma bicicleta espetacular, Nmecha deu números finais ao placar.