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Sam Vreeswijk

Traduzido por

Joey Veerman e Borussia Dortmund conquistam vitória tranquila, também graças ao lindo gol de bicicleta de Felix Nmecha

Borussia Dortmund x Paderborn
Borussia Dortmund
Paderborn
Bundesliga
J. Veerman
S. Guirassy
F. Silva
F. Nmecha

O Borussia Dortmund também venceu na tarde de sábado seu terceiro jogo desta temporada da Bundesliga. Em casa, a equipe do técnico Niko Kovac foi forte demais para o recém-promovido SC Paderborn 07 e venceu por 3 a 0, com gols do ex-jogador do PSV Fábio Silva e de Felix Nmecha (duas vezes).

Joey Veerman foi titular pelo Dortmund. Foi a primeira vez que o meio-campista holandês começou jogando na Bundesliga, depois de recentemente já ter iniciado as partidas contra o HEBC Hamburg (Copa da Alemanha) e o Villarreal (Liga dos Campeões).

Logo aos cinco minutos, os donos da casa abriram o placar. Fábio Silva foi lançado em profundidade, driblou o goleiro Nahuel Noll e empurrou para o fundo da rede para fazer 1 a 0.

Depois, o Dortmund ficou perto do segundo gol com Veerman (defesa de Noll) e Jobe Bellingham (tirou por pouco), enquanto Laurin Curda acertou a bola na rede pelo lado de fora pelo Paderborn.

No fim do primeiro tempo, Serhou Guirassy pareceu marcar em duas oportunidades: primeiro com uma cavadinha e, pouco depois, de cabeça. No entanto, os dois gols foram anulados por impedimento.

Bundesliga
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Stuttgart
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Borussia Dortmund
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Paderborn
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Também no segundo tempo, o Dortmund foi superior. Ethan Nwaneri, Bellingham e Guirassy desperdiçaram chances de ampliar o placar, mas o Paderborn pouco conseguiu produzir do outro lado do campo.

Nmecha, que entrou no decorrer da partida, fez 2 a 0 aos 35 minutos do segundo tempo, após um belo corte e uma finalização no canto mais distante. Marcel Sabitzer acertou o travessão alguns minutos depois. Mas o 3 a 0 ainda saiu: com uma bicicleta espetacular, Nmecha deu números finais ao placar.

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