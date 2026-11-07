O Borussia Dortmund venceu o SV Elversberg neste sábado, no Signal Iduna Park. Com uma excelente atuação de Joey Veerman e dois gols de Félix Nmecha, a equipe do técnico Niko Kovac ganhou por 2 a 1. O Dortmund chegou aos 21 pontos e igualou a pontuação do líder Bayern de Munique, que, no mesmo horário, venceu o FSV Mainz 05.

Kovac escalou Veerman entre os titulares, formando o meio-campo com Jobe Bellingham e Nmecha. Serhou Guirassy ficou fora por lesão, e o ex-jogador do PSV Fábio Silva ganhou a chance de atuar no ataque.

Silva criou a primeira grande chance logo no início. O português viu o goleiro do Elversberg, Nicolas Kristof, adiantado e chutou de cerca de 40 metros, mandando a bola a centímetros da trave. O Dortmund controlava o jogo, em boa parte graças a Veerman, que se destacava pelos passes.

Perto da meia hora, Veerman iniciou um dos poucos ataques do Dortmund com um passe preciso. O ex-jogador do PSV rompeu a defesa com um passe para Daniel Svensson. Nmecha conseguiu finalizar, mas nem ele nem Fábio Silva, no rebote, tiveram precisão suficiente.

As duas equipes sofreram baixas por problemas físicos antes do intervalo. Carney Chukwuemeka deixou o campo com uma suspeita de problema na parte posterior da coxa, enquanto Lukas Pinckert não pôde continuar por causa de dores no tornozelo após uma entrada dura de Svensson. O Elversberg buscava os contra-ataques e levou perigo principalmente com Lukas Petkov, que parou em Gregor Kobel.

Dez minutos após o intervalo, Veerman voltou a iniciar um ataque perigoso, desta vez com gol. O jogador da seleção da Holanda lançou uma bola em profundidade perfeita do próprio campo para Silva, que girou e serviu Nmecha. O meio-campista chutou de cerca de 18 metros, sem dar visão ao goleiro, e acertou o canto mais próximo: 1 a 0.

A postura ofensiva de Veerman também foi decisiva no gol do 2 a 0, aos 71 minutos. Seu passe em profundidade não chegou ao destino, mas o Dortmund recuperou a posse rapidamente, já no campo do Mainz. Maximilian Beier serviu Nmecha, que marcou com um belo chute de longe.

Ainda assim, os minutos finais foram tensos. Florian Le Joncour, que entrou no lugar de Pinckert, cabeceou para Noel Futkeu, que marcou seu primeiro gol na Bundesliga com uma bela bicicleta. O Elversberg foi com tudo em busca do empate por 2 a 2 e chegou perto várias vezes com Petkov, Raif Adam e Felix Keidel. Kobel e o Dortmund, porém, resistiram.