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O meio-campista Jobe Bellingham, do Borussia Dortmund, recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da Inglaterra para os jogos de novembro contra Croácia e Espanha pela Liga das Nações da Uefa. O jogador de 21 anos se junta ao irmão mais velho, Jude Bellingham, deixando a dupla perto de integrar uma lista seleta de irmãos que atuaram pela seleção inglesa.

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Jobe Bellingham se junta a Jude na lista de Tuchel

O meio-campista Jobe Bellingham, do Borussia Dortmund, foi convocado pela primeira vez para a seleção principal da Inglaterra pelo técnico Thomas Tuchel. O jogador de 21 anos integra o grupo de 25 atletas escolhido para os próximos jogos da Liga das Nações da UEFA contra Croácia e Espanha.

Jobe, que já foi capitão da seleção sub-21 da Inglaterra, se junta ao irmão mais velho, Jude Bellingham, na equipe principal.

Se Jobe estrear, os Bellingham se tornarão a 22ª dupla de irmãos a atuar pela seleção principal da Inglaterra.

Irmãos que atuaram recentemente pela Inglaterra: Chalobah, Neville e Charlton

Getty Images

Antes dos Bellingham, os defensores Trevoh e Nathaniel Chalobah se tornaram a 21ª dupla de irmãos a jogar pela Inglaterra quando Trevoh estreou contra Senegal, em junho de 2025. Nathaniel fez sua única partida pela seleção em 2018, na vitória por 3 a 2 sobre a Espanha pela Liga das Nações.

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Antes dos Chalobah, Gary e Phil Neville haviam sido os últimos irmãos a atuar juntos. Phil estreou em 1996, juntando-se a Gary, e os dois representaram a Inglaterra lado a lado até 2007.

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Mais atrás na história, os campeões mundiais Bobby e Jack Charlton estrearam em 1958 e 1965, respectivamente, e foram fundamentais para a histórica conquista da Inglaterra em 1966.

Lista completa de irmãos que atuaram pela Inglaterra

A lista histórica reúne 22 grupos de irmãos que representaram a seleção masculina principal da Inglaterra:

Século XIX e primeiros pioneiros: Charlie e William Clegg; William e Herbert Rawson; Hubert e Frank Heron; Alfred e Ed Lyttelton; Ernest, Charlie e Arthur Bambridge (o único trio); Arthur e Harry Cursham; Fred e Jack Hargreaves; Arthur e Percy Walters; Alf e Charley Dobson; Charlie e Alf Shelton; Robert e Arthur Topham; Charlie e Tom Perry; Frank e Fred Forman; Charles e Geoffrey Wilson; Bertie e Rex Corbett.

Charlie e William Clegg; William e Herbert Rawson; Hubert e Frank Heron; Alfred e Ed Lyttelton; Ernest, Charlie e Arthur Bambridge (o único trio); Arthur e Harry Cursham; Fred e Jack Hargreaves; Arthur e Percy Walters; Alf e Charley Dobson; Charlie e Alf Shelton; Robert e Arthur Topham; Charlie e Tom Perry; Frank e Fred Forman; Charles e Geoffrey Wilson; Bertie e Rex Corbett. Século XX: Frank e Reg Osbourne; Clem e George Stephenson; Jack e Sep Smith; Bobby e Jack Charlton (1958–70); Gary e Phil Neville (1995–2007).

Frank e Reg Osbourne; Clem e George Stephenson; Jack e Sep Smith; Bobby e Jack Charlton (1958–70); Gary e Phil Neville (1995–2007). Era moderna: Nathaniel e Trevoh Chalobah (2018, 2025); Jude e Jobe Bellingham (2020, 2026).

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Slide 4: Inglaterra mira seus objetivos na Liga das Nações

A Inglaterra recebe a Croácia em Wembley na quinta-feira, 12 de novembro, antes de viajar para enfrentar a Espanha no Estádio Metropolitano no domingo, 15 de novembro.

Na segunda posição do Grupo C, a Inglaterra garantirá vaga nas quartas de final da Liga das Nações, em março do ano que vem, se não perder para a Croácia.

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O grupo de Tuchel se reúne no início da próxima semana, enquanto Jobe e Jude se preparam para escrever o capítulo mais recente da história dos irmãos no futebol inglês.