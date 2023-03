João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, assina contrato com Barcelona

Filho de R10, o jovem se destacou atuando como atacante nas categorias de base do Cruzeiro

João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, de 18 anos, assinou contrato com o Barcelona nesta quinta-feira (02), passando a integrar o time de base do clube catalão, onde também seu pai fez sucesso.

Nas redes sociais, o clube disse: "O jogador João Mendes assinou, na presença do gerente Joan Soler Ferre e do diretor do Training Football José Ramon Alexanco, sua incorporação ao FC Barcelona na fase juvenil".

Fruto do relacionamento de Ronaldinho com Janaína Natielle Mendes, ex-bailarina, João fez sua carreira nas categorias de base do Cruzeiro desde maio de 2018, quando tinha 13 anos. A mãe foi uma das responsáveis pela escolha de atuar no clube mineiro, quando o jovem firmou um acordo para treinar na equipe um ano depois.

Com uma passagem de destaque atuando como um atacante e também meio-campista, o jovem deixou as categorias de base do Cruzeiro no ano passado para realizar testes no Barcelona.

O próprio Ronaldinho Gaúcho confirmou que a contratação estava perto de ser concretizada. Porém, ainda era incerto em qual categoria o jogador atuaria. As negociações foram feitas com o presidente Joan Laporta e por Assis, irmão de R10, que também foi seu empresário.

Na época, o presidente do Barça, Joan Laporta, disse: "Estamos orgulhosos de continuar a saga do Ronaldinho. Queremos que o filho do Ronaldinho continue sua carreira aqui. Vamos fazer um contrato para ele. Não sei se será para o Juvenil B. O moleque tem qualidade e estamos felizes."

"Gostamos de manter essa relação com Ronaldinho. A pressão sobre o menino é grande, porque Ronaldinho foi um dos melhores da história. O filho tem pressão , mas é função dos nossos treinadores que ele possa desenvolver suas habilidades."