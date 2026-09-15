Joan García, goleiro do Barcelona, quebrou o silêncio para falar sobre sua transferência do Espanyol para o rival catalão, em uma negociação que gerou ampla polêmica entre os torcedores de seu ex-clube e cujos desdobramentos permanecem presentes mesmo após mais de um ano de sua saída.

A relação entre o goleiro e parte da torcida do Espanyol havia chegado a um estágio extremamente tenso, depois que ele foi alvo de cânticos hostis durante a partida de sua antiga equipe contra o Sevilla, quando um grupo de torcedores entoou um coro contra ele antes do início do jogo, em um episódio documentado pela LaLiga em relatório oficial.

Joan García falou sobre os detalhes de sua transferência para o Barcelona durante sua participação em declarações publicadas pelo jornal catalãoSport, explicando que tudo começou como muitas negociações de transferência, em meio a rumores e notícias contraditórias, antes de se transformar em interesse oficial por parte do clube catalão.

Disse o goleiro: "Havia um conjunto de sentimentos, porque isso sempre acontece; há rumores, muita imprensa e muitas pessoas acompanhando o assunto, e circulam muitas notícias, algumas verdadeiras e outras não".

E acrescentou: "Mas quando te dizem de forma séria que querem contratá-lo, e que estão dispostos a apresentar uma boa proposta por você, você começa a assimilar a situação, conversa muito sobre isso com as pessoas próximas a você e com sua família, e pensa no que será melhor para você e para elas também, e depois toma a melhor decisão".

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Apesar da sensibilidade da transferência para os torcedores do Espanyol, Joan García revelou que tomar a decisão não foi complicado para ele, afirmando estar totalmente convicto de sua escolha.

E prosseguiu o goleiro do Barcelona: "Não foi difícil, e acredito que tomei a decisão certa".

Essas declarações surgem em meio à persistente indignação de parte da torcida do Espanyol, que considerou a transferência do goleiro para o Barcelona um passo extremamente delicado devido à rivalidade histórica entre os dois clubes na região da Catalunha.

Do ponto de vista esportivo, Joan García apresentou um início forte com o Barcelona, conseguindo se firmar como titular no time do técnico Hansi Flick desde o primeiro dia, enquanto suas atuações contribuíram para reduzir o espaço da polêmica em torno de sua decisão de transferência.

O goleiro manteve o gol invicto em 21 partidas, e seu índice de sucesso nas defesas chegou a 82%, além de ter conquistado com o Barcelona os títulos do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha, somados à sua participação na Copa do Mundo.

Essas atuações culminaram na indicação ao prêmio de melhor goleiro dentro das premiações da Bola de Ouro, comprovando que a transferência de Joan García para o Barcelona não foi apenas um passo polêmico, mas uma decisão que começou a dar frutos imediatamente no âmbito esportivo.

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