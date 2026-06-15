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England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

Traduzido por

Jiménez: A Arábia Saudita é um adversário difícil, mas nós somos o Uruguai

Arábia Saudita x Uruguai
Arábia Saudita
Uruguai
Copa do Mundo
J. Gimenez
Arábia Saudita
Uruguai
EUA

O futebol saudita evoluiu significativamente

José Jiménez, zagueiro da seleção uruguaia, afirmou que o futebol saudita evoluiu significativamente nos últimos anos, ressaltando que a seleção saudita será um adversário difícil no confronto que reunirá as duas equipes na madrugada de amanhã, terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, na estreia de ambas no Grupo 8 da Copa do Mundo de 2026.

Jiménez disse durante a coletiva de imprensa que antecedeu a partida: “A seleção saudita será um adversário difícil, pois o campeonato deles evoluiu, os jogadores também evoluíram e eles têm um grande potencial”.

E acrescentou: “Mas nós somos o Uruguai, vestimos esta camisa e sabemos muito bem o que temos que fazer”, numa clara referência à confiança da Celeste em suas capacidades, apesar do respeito pelo adversário.

Sobre suas expectativas para o confronto, o jogador respondeu: “Todos os jogos são difíceis, por isso espero um confronto muito acirrado, especialmente por ser a primeira partida, e todas as seleções querem conquistar os três pontos”, afirmando: “Vamos jogar com o nosso melhor, e será uma partida decidida pelos detalhes; temos que disputá-la com toda a nossa energia e entender o seu desenrolar com o coração, mas com a cabeça fria”.

O zagueiro uruguaio mencionou que o foco da seleção de seu país está totalmente voltado para o confronto contra a Arábia Saudita, dizendo: “Estamos pensando apenas no jogo contra a Arábia Saudita e não nos confrontos contra Cabo Verde e a Espanha”, referindo-se à sua preparação física: “Sinto-me em boa forma física. Finalmente me recuperei de uma lesão no tornozelo, agora estou bem e aguardo as instruções do técnico.”

Copa do Mundo
Arábia Saudita crest
Arábia Saudita
KSA
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Uruguai
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Jiménez encerrou suas declarações falando sobre os jovens jogadores da seleção de seu país: “Muitos jogadores jovens se juntaram a nós nos últimos tempos, e crescemos e evoluímos juntos. Acredito que a equipe tem competência suficiente para lidar com as dificuldades do torneio”, acrescentando sobre as condições climáticas: “Vamos nos adaptar às temperaturas, pois o calor afeta a todos. Vamos nos preocupar com a hidratação e daremos tudo de nós para conduzir a partida da melhor maneira possível.”

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