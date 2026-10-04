Jesus surpreende Cristiano Ronaldo após a vitória sobre a Noruega

Jorge Jesus, treinador da seleção de Portugal, abriu a porta para o retorno de Cristiano Ronaldo às fileiras da equipe, afirmando que o capitão é quem decide sobre seu futuro internacional, isto após sua saída do estágio de Portugal em Copenhague durante a atual data Fifa.

Jesus disse, após a vitória sobre a Noruega (2 a 1) e a classificação para as quartas de final da Liga das Nações da Europa, que a saída de Ronaldo do estágio não foi uma crise, descrevendo o que aconteceu como um "mal-entendido" que pode ser facilmente resolvido, e ressaltando que todas as possibilidades permanecem abertas quanto ao retorno do capitão de Portugal.

E acrescentou, em declarações ao canal RTP: "Não sei o que vai acontecer. Para mim, tudo é possível. Cabe ao Cris decidir seu destino. Se ele está jogando e deseja se juntar à seleção na próxima convocação, por que não? Não há ressentimento, foi apenas um mal-entendido e, na minha opinião, é fácil de resolver".

E prosseguiu: "Quando vou resolver a questão? Não sei. O jogo acabou e só depois saberemos como as coisas vão caminhar", em uma mensagem clara de que a porta da seleção não foi fechada para Ronaldo, apesar de sua saída do estágio antes do confronto com a Noruega.

No aspecto técnico, Jesus elogiou o início perfeito que teve com a seleção portuguesa, depois de ter conquistado 4 vitórias nos primeiros 4 jogos, afirmando que o mais importante diante da Noruega foi colher a vitória e garantir a classificação, apesar de ter admitido que o confronto não foi tão difícil quanto a partida contra a Dinamarca.

O treinador português disse: "4 jogos, 4 vitórias. É uma trajetória que talvez eu não esperasse quando comecei, independentemente de quanto eu acredite nesta equipe", enfatizando a força da seleção portuguesa e sua capacidade de alcançar seus objetivos, antes de aguardar os dois últimos jogos e definir a próxima lista de convocados.