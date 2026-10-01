Jorge Jesus, treinador da seleção de Portugal, demonstrou satisfação com a vitória sobre a Dinamarca pelo placar de (4 a 2), na noite desta quinta-feira, no estádio Parken, em Copenhague, pela Liga das Nações da UEFA.

Ele também abordou a polêmica que envolveu a seleção nos últimos dias por causa de Cristiano Ronaldo, afirmando que o ocorrido não afetou a coesão do grupo.

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Jesus disse após a partida, em declarações divulgadas pelo jornal"A Bola" português: "O que mais me agradou foi a vitória, naturalmente. Esta é a nossa terceira partida, e sinto que a equipe está melhorando jogo a jogo. Evoluímos com a análise que fazemos das partidas, e no jogo seguinte a equipe costuma apresentar um rendimento maior, defensiva e ofensivamente".

E acrescentou: "Vencer por 4 a 2 aqui não é fácil. A Dinamarca é uma grande equipe, difícil de parar, com qualidade técnica e muito forte nas bolas paradas. E voltamos a ser bons nesse aspecto defensivamente".

O treinador de Portugal demonstrou admiração pela forma como seus jogadores lidaram com a pressão alta, dizendo: "Gostei muito da pressão, e da forma como a equipe acredita na pressão defensiva. Jogar assim é muito complicado".

Ao ser questionado se sentia que o grupo o seguia, Jesus recusou-se a descrever os jogadores como estando sob seu controle, preferindo ressaltar a crença deles em suas ideias, e disse: "Não tenho um grupo nas minhas mãos. Tenho um grupo que acredita na ideia do treinador. Eles acreditam nas minhas ideias, e por terem grande qualidade individual as coisas ficam mais fáceis".

E emendou: "Se isso significa que tenho um grupo nas minhas mãos, então sim, tenho, porque eles caminham lado a lado comigo e com as minhas ideias".

Polêmica de Ronaldo

Sobre a polêmica em torno do craque do Al-Nassr saudita, Cristiano Ronaldo, que deixou a concentração da seleção antes do confronto com a Dinamarca irritado por não ter atuado contra a Noruega, Jesus disse: "Depois da próxima partida veremos o que acontece. Até lá, tenho que seguir concentrado na próxima partida, assim como estava concentrado no jogo de hoje".

Com a continuidade das perguntas sobre a dificuldade de manter a concentração diante desses acontecimentos, o treinador português reforçou que isso não foi algo difícil para ele, dizendo: "Não é difícil para mim me concentrar. Sabe o que é difícil para mim? Não entender o que se passa lá dentro. Não saber como treinar meus jogadores. Isso é o difícil para mim. O resto... zero".

Jesus encerrou suas declarações reforçando a coesão da seleção portuguesa, dizendo: "O importante é o que temos que fazer. As coisas que acontecem não separam o grupo, não nos separaram e não vão nos separar".



