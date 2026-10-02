Jesus sobre a crise de Cristiano Ronaldo: não me arrependi das minhas declarações e comemorei com ele no "tambor"

Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, manteve sua posição a respeito das regras de tratamento dos jogadores dentro da seleção, afirmando que não sente nenhum arrependimento por suas declarações, apesar da crise envolvendo a saída de Cristiano Ronaldo da concentração.

As declarações de Jesus vieram na coletiva de imprensa após a vitória sobre a Dinamarca pelo placar de 4 a 2, na noite da última quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

As declarações de Jesus na coletiva de imprensa que antecedeu a partida, sobre a necessidade de respeitar as regras dentro da seleção, geraram polêmica e levaram Ronaldo a deixar a concentração, enquanto se aproxima do anúncio de sua aposentadoria da carreira internacional, segundo relatos.

Jesus disse na ocasião: "Posso prometer o que eu quiser. Eu sou o treinador. Disse ao jogador que ele não começaria a partida e ficaria no banco de reservas. Se eu precisar dele por 30 minutos, ele jogará, e se eu não precisar dele, não jogará. Não há jogador algum que mude minhas ideias, nem ele nem qualquer outra pessoa no futebol, nem mesmo qualquer presidente. Isso jamais acontecerá".

Quando o técnico português foi questionado ontem se sentia arrependimento por sua fala, respondeu, conforme destacou o jornal português "A Bola": "Não, de forma alguma. Não me arrependo, e continuo pensando da mesma maneira. Há jogadores que gozam de um status especial, e isso é totalmente claro, mas repito que as regras são as mesmas para todos. Sempre pensei dessa forma, e devo continuar pensando assim".

Vaias?

O técnico de Portugal falou sobre as reações da torcida, depois de ser questionado sobre as vaias que teriam ocorrido na saída da equipe do hotel e no estádio.

E disse: "Não ouvi vaias da torcida portuguesa, embora estivesse perto dela. Não ouvi nada do tipo por parte dos portugueses".

E acrescentou: "O mais importante após a vitória, e mesmo quando não se conquista o triunfo, é respeitar a torcida. Isso é essencial para manter o vínculo dela com a seleção".

Jesus abordou sua relação com os torcedores portugueses que vivem fora do país, dizendo: "Durante os últimos seis ou sete anos, fui um expatriado. Quando você vive fora de sua pátria, não se torna menos português, mas talvez sinta um pertencimento ainda maior. Essas pessoas se identificam com nossa bandeira e nosso país, e isso deve ser valorizado".

"Comemorei com Ronaldo tocando o tambor"

Sobre sua aproximação com a torcida durante as comemorações, Jesus explicou que esse gesto não é novidade para ele, mas sim algo que costumava fazer com as equipes que dirigiu anteriormente.

E disse: "Se vocês olharem para a minha trajetória como treinador, verão que eu fazia a mesma coisa com as outras equipes. E no Al-Nassr, da Arábia Saudita, eu também fazia isso. Quando vencíamos, eu tocava o tambor com Cristiano".

O técnico português se refere às famosas comemorações que os jogadores do Al-Nassr costumavam fazer após as partidas quando conquistavam a vitória. Ronaldo lidera essas comemorações com a torcida, em um costume que se tornou habitual desde a chegada do craque.

E acrescentou: "Minha relação com a torcida é muito próxima, mas é diferente quando se trata de Portugal".

Jesus demonstrou satisfação com o nível apresentado pela seleção, apontando que a atuação refletiu a qualidade da equipe, sua maturidade e sua capacidade de jogar com ideias claras e uma postura marcada pela ousadia.

E encerrou suas declarações dizendo: "Acredito que vocês, jornalistas, estão muito felizes porque Portugal mostrou qualidade de jogo, e porque é uma equipe madura que tem ideias claras e confia em sua capacidade de aplicá-las dentro de campo. Essa é a vida de um treinador: o triunfo, a vitória. Essa é a vida de um treinador".