Jesus responde ao comunicado de Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, reagiu ao comunicado que Cristiano Ronaldo divulgou ontem, no qual revela o que se passou entre ele e o treinador durante a concentração na Dinamarca, onde eclodiu um desentendimento entre os dois, que resultou na saída do astro do Al-Nassr da concentração.

Em seu comunicado, Ronaldo acusou o treinador Jesus de quebrar as promessas feitas a respeito do acordo sobre o plano de suas participações nos jogos da Liga das Nações da UEFA.

De acordo com o jornal Record, de Portugal, "Jesus comentou nesta manhã o comunicado que Cristiano Ronaldo divulgou ontem".

O treinador português afirmou: "Eu li o comunicado. E agora, como faço todos os dias, vou me dirigir à Federação para trabalhar e para pensar na equipe e na seleção nacional portuguesa. Não tenho mais nada a dizer além disso", declarou simplesmente aos jornalistas que o aguardavam em frente à sua casa.

Em seu extenso comunicado, Ronaldo pediu desculpas ao povo português e reconheceu que merecia a punição por parte da Federação Portuguesa de Futebol, além de revelar detalhes que antecederam o desentendimento, especificamente a elaboração de um documento curto "que foi entregue ao treinador a seu pedido". Esse documento continha 8 pontos que Jesus deveria ter mencionado na coletiva de imprensa que precedia a partida contra a Dinamarca, mas, segundo Ronaldo, "nada do que foi discutido foi executado diante dos meios de comunicação".

Jesus havia afirmado ontem que não tinha lido o comunicado, pois, no momento de sua divulgação, acompanhava uma partida da seleção de Portugal sub-21, confirmando ao mesmo tempo que estava ciente de sua publicação.

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