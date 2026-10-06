Jorge Jesus, treinador da seleção de Portugal, celebrou o início perfeito à frente da equipe, depois de conduzi-la a quatro vitórias consecutivas na Liga das Nações da Europa, que lhe garantiram a classificação oficial para as quartas de final a duas rodadas do encerramento da fase de grupos.

Jesus escreveu em sua conta no Instagram nesta terça-feira: "Encerramos esta fase com um resultado excelente. 4 jogos, 4 vitórias (contra o País de Gales, a Dinamarca e duas partidas diante da Noruega)! Vamos começar a próxima fase, estamos confiantes!", acompanhando sua mensagem com várias fotos das quatro partidas.

A seleção portuguesa precisou de apenas quatro jogos para carimbar o passaporte da classificação às quartas de final, depois que a última vitória sobre a Noruega deu a Jesus um arranque perfeito em sua primeira aparição no comando da comissão técnica da seleção nacional.

As quatro vitórias elevaram a pontuação de Portugal a 12 pontos na liderança do Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações da Europa, e a equipe passou a precisar de apenas um ponto para garantir o encerramento da fase de grupos na primeira colocação.

Isso ocorreu depois que a Dinamarca conquistou uma vitória difícil sobre o País de Gales, mantendo a disputa pelo segundo lugar em aberto para todas as seleções do grupo, sabendo-se que o vice-líder também se classifica para as quartas de final.

O feito de Portugal não se limitou à classificação antecipada, já que a equipe conquistou o seu melhor início de todos os tempos nas primeiras quatro rodadas da Liga das Nações da Europa, superando a sua marca anterior de 10 pontos nas edições de 2020/21 e 2024/25.

Esse número difere da primeira edição do torneio na temporada 2018/19, quando os grupos reuniam apenas três seleções, antes de Portugal conseguir conquistar o título naquela ocasião e, depois, repetir o feito em 2025.