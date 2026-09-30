Jesus: perguntei a Cristiano sobre os rumores da imprensa, e esta foi a resposta dele

Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, negou a existência de qualquer crise com seu astro Cristiano Ronaldo, afirmando que o que foi levantado é uma "questão que não existe".

Jesus disse, nesta quarta-feira, durante coletiva de imprensa antes do confronto com a Dinamarca marcado para amanhã, pela terceira rodada da Liga das Nações da Europa: "Fala-se muito sobre isso em Portugal, a ponto de eu não entender o que está acontecendo. Mas não havia nada para discutir".

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E o treinador acrescentou: "Eles, a imprensa portuguesa, basicamente me obrigaram a conversar com Cristiano, sobre uma situação que não existia de forma alguma".

E prosseguiu: "Eu disse a Cristiano: fala-se muito sobre isso em Portugal... e Cristiano me respondeu: estou aqui para você decidir. Se você quiser que eu jogue, eu jogo. E se você não quiser que eu jogue, não jogo. E se você me quiser na arquibancada, vou para a arquibancada".

Jesus completou: "Já tínhamos resolvido tudo depois do jantar. Nem havia problema".

"Recusou treinar"

Sobre se o astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, teria recusado treinar, Jesus disse: "Não, ele não recusou treinar. Cristiano treinou na academia, fez exercícios de movimento no campo e depois passou por exercícios de fortalecimento muscular no hotel".

E emendou: "Foi exatamente isso o que aconteceu. E hoje ele vai treinar, venham e assistam à sessão de treino que vocês vão vê-lo. E não estou falando só de Cristiano: vocês realmente acham que um jogador da seleção pode recusar treinar? Não só em Portugal, mas em qualquer seleção. Era isso o que eu queria esclarecer".

As declarações de Jesus vieram depois do que foi levantado sobre a irritação de Ronaldo, por não ter participado da vitória sobre a Noruega (2 a 1), no último domingo, pela segunda rodada da Liga das Nações da Europa.

"O Dom" não participou da partida — nem mesmo do banco de reservas — assim como não treinou com seus companheiros na segunda e na terça-feira. Jesus havia esclarecido antes do jogo que planejava utilizá-lo, mas que era pouco provável que começasse como titular.

E, após o apito final em Oslo, Ronaldo se dirigiu diretamente do banco de reservas para o túnel, sem se juntar a seus companheiros na saudação à torcida portuguesa que compareceu à partida.



