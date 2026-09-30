Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, ressaltou que seu jogador Cristiano Ronaldo não vai lhe impor as escolhas táticas, afirmando que o treinador é quem toma as decisões dentro da seleção, durante a coletiva de imprensa de apresentação do confronto contra a Dinamarca, marcado para amanhã, quinta-feira, na terceira rodada da Liga das Nações da Europa, no estádio Parken, em Copenhague.

Jesus disse: "Eu disse a ele (Ronaldo) que não seria titular nas partidas contra a Noruega e a Dinamarca. Trabalhei um ano com o Cris. Conheço perfeitamente a sua condição física. Eu já fazia isso na Arábia Saudita, quando jogávamos a cada 3 dias... E mencionei a ele que estaria presente onde e quando fosse necessário. E foi o que aconteceu".

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"Quem manda"

Sobre a não utilização de Ronaldo diante da Noruega, apesar de se falar em uma promessa verbal que teria feito a ele, Jesus ressaltou que a prioridade da comissão técnica continua sendo o interesse da equipe, considerando que o desenrolar da partida contra Erling Haaland e companhia não permitiu escalar o atacante de 41 anos.

Jesus disse a esse respeito: "Posso prometer o que eu quiser. Eu sou o treinador. Disse ao jogador que ele não seria titular na partida e que ficaria no banco de reservas. Se eu precisar dele por 30 minutos, ele vai jogar, e se eu não precisar dele, não vai jogar. Não existe jogador nenhum que vá mudar as minhas ideias, nem ele nem qualquer outra pessoa no futebol, nem mesmo qualquer presidente, isso nunca vai acontecer".

E o ex-treinador do Sporting de Lisboa e do Benfica acrescentou: "O status é uma coisa, mas as regras são iguais para todos. O status vem do passado e da carreira dele... É preciso prestar atenção, mas eu decido sempre de acordo com o objetivo da equipe. Sou eu quem decide. Quem trabalhou comigo sabe disso. No clube, o presidente é quem manda, mas na equipe sou eu quem manda".

Quando foi perguntado se Ronaldo entraria contra a Dinamarca, no lugar do atacante titular Gonçalo Ramos, respondeu: "Não sei. Depende da partida".

As declarações de Jesus vieram após a repercussão sobre a irritação de Ronaldo por não ter participado da vitória sobre a Noruega (2 a 1), no último domingo, pela segunda rodada da Liga das Nações da Europa.

O "Don" não participou da partida — nem mesmo saindo do banco de reservas — e também não treinou com os companheiros na segunda e na terça-feira. Jesus havia esclarecido antes do jogo que planejava utilizá-lo, mas que era improvável que começasse como titular.

E após o apito final em Oslo, Ronaldo foi direto do banco de reservas para o túnel, sem se juntar aos companheiros na saudação à torcida portuguesa que compareceu à partida.