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Jorge Jesus, treinador de Portugal, afirmou que Cristiano Ronaldo seguirá sendo uma lenda na história do futebol português, destacando a importância de ele continuar a apoiar as novas gerações.

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As declarações de Jorge Jesus vieram durante a coletiva de imprensa referente ao confronto com a Dinamarca, marcado para o Estádio Municipal de Braga, válido pela quinta rodada da Liga das Nações da Europa.

A seleção de Portugal já havia garantido a classificação às quartas de final da Liga das Nações da Europa, e precisava apenas de um ponto para assegurar a liderança do Grupo 1 do quarto nível.

Jorge Jesus falou sobre a iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol relacionada à homenagem a Cristiano Ronaldo durante o confronto com a Dinamarca, dizendo: "Este assunto está dentro da responsabilidade da Federação Portuguesa, especificamente das minhas direções de futebol e assuntos esportivos, além do presidente da Federação".

E acrescentou: "Acho que essa ideia é maravilhosa, pois ninguém pode esquecer os 23 anos que Cristiano passou com a seleção, e o que ele apresentou e o que representou no mundo do futebol, seja com a seleção ou com os outros clubes".

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E prosseguiu: "Não trabalhei com Cristiano por uma semana apenas, mas passei com ele um ano inteiro, e por isso sei bem o quão importante ele é, não só para os novos jogadores, mas também para os jovens em diversas partes do mundo".

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E continuou: "Acredito que é uma ideia maravilhosa continuarmos a não esquecer que ele é uma lenda do futebol português. Já não sei o que vai acontecer, pois só ele é que sabe".

E sobre as opções ofensivas disponíveis diante da ausência de Cristiano Ronaldo, e sua opinião sobre Gustavo Varela e Fábio Silva, Jesus disse: "Os dois jogadores possuem características diferentes. Gustavo Varela é um atacante nato, e se assemelha muito a Gonçalo Ramos".

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E esclareceu: "Já Fábio possui uma capacidade maior de movimentação, e sabe conduzir o ataque sozinho. E como eu disse, ele joga muitas vezes no Borussia Dortmund como segundo atacante, e por isso o escolhemos na primeira lista, porque vimos que ele possui características diferentes de Cristiano e Gonçalo Ramos".

E acrescentou: "Os dois jogadores ainda estão se adaptando à seleção, e eu também estou os conhecendo e me adaptando às suas capacidades, pois trabalhar com eles dentro da seleção difere da natureza do trabalho do treinador do Borussia Dortmund, que conhece seus jogadores melhor do que eu, e isso é algo natural".

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E prosseguiu: "Gustavo Varela faz uma boa temporada no Campeonato Italiano, e é o artilheiro da competição, que é uma das cinco ligas mais fortes da Europa".

E completou sua fala sobre a dupla dizendo: "A questão tem a ver com o quanto eu acredito nas capacidades deles, e na capacidade deles de provar o que já apresentam, que é que a seleção portuguesa possui grande qualidade e uma paixão enorme".

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E sobre a possibilidade de assumir a responsabilidade pelas críticas e pelos holofotes sobre ele caso os resultados caiam, após a ausência de Cristiano Ronaldo, Jesus disse: "O treinador é sempre um dos principais focos de atenção, na minha opinião, e não digo que seja o foco principal, mas ele continua sendo uma das pessoas para quem os olhares se voltam".

E continuou: "Quando se trata da seleção de Portugal, que reúne jogadores de altíssimo nível, não atingir os objetivos nos colocará sob pressão, assim como Bernardo falou há pouco sobre a necessidade de chegar à final da Copa do Mundo".

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E seguiu: "Conquistar a vitória é diferente de simplesmente chegar, mas temos de alcançar a final. Portugal já venceu a Eurocopa anteriormente, e por isso a seleção joga sempre em busca da vitória".

E Jesus encerrou: "Durante os últimos anos da minha carreira como treinador, me acostumei a conduzir as equipes em busca de conquistar títulos. E se não se conquistam os títulos, o treinador se torna o foco das críticas e assume a responsabilidade pelos aspectos negativos".