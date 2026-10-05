Explodiu novamente a crise entre Cristiano Ronaldo e o técnico da seleção de Portugal, Jorge Jesus, após a vitória sobre a Noruega pelo placar de 2 a 1, depois de o veterano treinador ter entrado em um confronto acalorado com um dos jornalistas durante a coletiva de imprensa, recusando a ideia de se desculpar por sua decisão em relação ao capitão da seleção.

Apesar de Portugal ter conquistado sua quarta vitória consecutiva na Liga das Nações da Europa e ter avançado às quartas de final, a ausência de Ronaldo, de 41 anos, ainda domina o cenário, depois de ele ter deixado a concentração da seleção irritado após sua divergência com Jesus, que o manteve no banco de reservas após um longo período de aquecimento.

Quando questionado sobre se pretendia se desculpar com Ronaldo, o treinador se exaltou e disse: "Desculpar por quê? E qual é o motivo que me levaria a pedir desculpas?", antes de esclarecer: "A principal razão de tudo isso foi o aquecimento do jogador. Assumo a responsabilidade pela decisão e pelo que aconteceu, mas pedir desculpas por quê? E a quem? Isso é um absurdo".

Apesar da tentativa do responsável de comunicação da Federação Portuguesa de mudar o rumo da conversa, Jesus voltou a reafirmar sua posição, dizendo: "Desculpar por quê? Qual é o problema?", antes de enviar uma mensagem ainda mais clara sobre seus poderes técnicos.

E o técnico de Portugal afirmou: "Eu sou o treinador, e convoco quem eu quiser. Não consulto ninguém sobre os jogadores que desejo escolher ou sobre quem vai jogar. Na condição de treinador, há coisas que não são negociáveis".

Enquanto Jesus não fechou a porta para o retorno de Ronaldo, caso o jogador assim o deseje, a crise coloca o treinador sob pressão crescente, especialmente com a aproximação da próxima data Fifa, quando Portugal se prepara para enfrentar a Dinamarca no dia 14 de novembro, em meio a grande expectativa sobre se Ronaldo voltará à lista da seleção ou se o rompimento continuará.