A crise entre Cristiano Ronaldo e o técnico da seleção de Portugal, Jorge Jesus, voltou a estourar após a vitória sobre a Noruega por 2 a 1, depois que o treinador veterano protagonizou um embate acalorado com um jornalista durante a entrevista coletiva, recusando a ideia de pedir desculpas por sua decisão em relação ao capitão da seleção.

Apesar de Portugal ter conquistado sua quarta vitória consecutiva na Liga das Nações da Europa e avançado às quartas de final, a ausência de Ronaldo, de 41 anos, continua a dominar o cenário, depois que ele deixou a concentração da seleção irritado em decorrência de seu desentendimento com Jesus, que o manteve no banco de reservas após um longo período de aquecimento.

Quando questionado se pretendia pedir desculpas a Ronaldo, o treinador reagiu de forma exaltada: "Pedir desculpas por quê? E qual seria o motivo que me levaria a pedir desculpas?", antes de esclarecer: "O principal motivo de tudo isso foi o aquecimento do jogador. Assumo a responsabilidade pela decisão e pelo que aconteceu, mas pedir desculpas por quê? E a quem? Isso é um absurdo".

Apesar da tentativa do responsável de comunicação da Federação Portuguesa de mudar o rumo da conversa, Jesus voltou a reafirmar sua posição, dizendo: "Pedir desculpas por quê? Qual é o problema?", antes de enviar uma mensagem ainda mais clara sobre suas atribuições técnicas.

O técnico de Portugal afirmou: "Eu sou o treinador e convoco quem eu quiser. Não consulto ninguém sobre os jogadores que desejo escolher ou sobre quem vai jogar. Na condição de treinador, há questões que não são negociáveis".

Embora Jesus não tenha fechado as portas para o retorno de Ronaldo caso o jogador assim deseje, a crise coloca o treinador sob pressão crescente, especialmente com a aproximação da próxima data Fifa, quando Portugal se prepara para enfrentar a Dinamarca no dia 14 de novembro, em meio a grande expectativa sobre se Ronaldo voltará à lista da seleção ou se o rompimento continuará.