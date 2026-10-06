Jesus: eu matava aula para assistir aos jogos do Barcelona, e o Real é o maior desafio

O brasileiro Gabriel Jesus, atacante do Barcelona, elogiou seu companheiro de equipe e compatriota Raphinha, ao mesmo tempo em que revelou sua paixão pelo Barça desde a infância.

As declarações de Jesus, que se juntou ao Barcelona no início da atual temporada, aconteceram durante uma sessão de perguntas e respostas com os torcedores do Barça pelos canais oficiais do clube, na qual ele comentou sua experiência nas primeiras semanas com a equipe, falou sobre os jogadores que mais o impressionaram, além de suas lembranças com o clube e da influência que a lenda do Barcelona, Ronaldinho, teve sobre ele.

Quando foi questionado sobre o jogador em quem confia para marcar o gol decisivo na final da Liga dos Campeões, o atacante brasileiro não hesitou em escolher Raphinha.

Jesus disse, conforme publicado pelo jornal catalão "Sport": "Raphinha está pegando fogo, e a maneira como ele finaliza as jogadas é uma loucura. Eu o conhecia da seleção brasileira e já sabia que ele era muito bom em finalizar as jogadas, e acho que evoluiu ainda mais até agora".

Bom começo com o Barcelona

Gabriel Jesus falou sobre suas primeiras semanas com a camisa do Barcelona, explicando que a última data Fifa não foi como umas férias completas para ele, apesar da ausência da equipe das partidas por 3 semanas.

E disse: "Me encontrei em uma condição muito boa. Foi um mês de adaptação. Eu conhecia alguns jogadores com quem já havia jogado antes, então foi bom conhecer todos os jogadores".

E acrescentou: "Temos jogadores incríveis e um grande técnico, e estamos no caminho certo".

O atacante brasileiro revelou o quanto estava ligado ao Barcelona desde a infância, dizendo: "Me sinto muito feliz por estar em um clube como este. Eu faltava a algumas aulas para assistir ao Barcelona na Liga dos Campeões".

E prosseguiu: "Acabei vestindo a camisa do Barcelona, e isso é algo pelo qual agradeço a Deus. É a vontade dele, e aqui estou eu".

A surpresa de Jesus: um jovem jogador que supera Yamal e Hamza

Quando foi questionado sobre o jovem jogador que mais o surpreendeu dentro do vestiário do Barcelona, Gabriel Jesus escolheu o nome de Bryan Fariñas, à frente de nomes como Lamine Yamal e Hamza Abdelkarim.

E disse: "Já disse que Fariñas é o jovem jogador que mais me surpreendeu, porque todos falam de Lamine, Gavi e Pedri, e todos os conhecem, mas não há muitas pessoas que conhecem Fariñas".

E acrescentou: "Quando treino com ele todos os dias, vejo um grande potencial e um futuro brilhante para ele".

Cancelo o mais próximo e o mais divertido

Sobre o jogador mais divertido do vestiário, assim como o companheiro mais próximo a ele, Jesus escolheu seu compatriota João Cancelo em ambos os casos.

E disse: "O jogador mais divertido da equipe é Cancelo, por causa da maneira como ele fala e da sua personalidade, ele é uma boa pessoa, e tenho uma relação ótima com ele".

E acrescentou: "Tenho uma boa relação com todos os meus companheiros, mas tenho uma longa história com Cancelo. Conversamos muito, por isso o escolho".

Jesus explicou que o clima do vestiário não o surpreendeu, dizendo: "É difícil escolher uma pessoa além dos jogadores que eu já conhecia. Acho que todos são boas pessoas, e não foi surpresa para mim, porque me disseram de antemão que o vestiário é um dos pontos fortes desta equipe".

Ronaldinho, seu ídolo no Barcelona

Jesus falou sobre a influência de seu compatriota Ronaldinho em sua relação com o Barcelona, afirmando que a lenda do clube foi uma das figuras mais marcantes que o inspiraram.

E disse: "Eu sabia que Ronaldinho era uma grande lenda, mas quando cheguei aqui percebi a dimensão da ajuda que ele deu. Muitos o escolhem como o melhor brasileiro da história do Barcelona, e também foi meu ídolo no Barcelona".

Sua posição favorita e uma qualidade que considera a mais importante

Sobre sua posição favorita, Gabriel Jesus afirmou que a prioridade para ele é jogar, destacando sua capacidade de atuar em mais de uma posição.

E disse: "Minha posição favorita é estar dentro de campo. Tenho a capacidade de jogar em várias posições, e posso jogar na profundidade e pelos lados, mas agora me sinto confortável na posição de atacante número 9".

Sobre suas principais qualidades, disse: "Minhas melhores características são a versatilidade e a mentalidade vencedora".

O Clássico, o maior desafio

Jesus revelou a partida que mais deseja disputar com a camisa do Barcelona, afirmando que o confronto contra o Real Madrid representa um desafio especial para ele.

E disse: "O grande desafio aqui são todas as partidas, mas sempre queremos disputar os grandes jogos. Há partidas na Liga dos Campeões, e o Clássico também, e quero jogar o Clássico um dia. Escolho essa partida como o maior desafio".

Sobre o melhor conselho que recebeu durante sua carreira, Jesus resumiu sua resposta dizendo: "O melhor conselho que recebi é ser você mesmo".

Também revelou o que mais o surpreendeu desde que chegou ao Barcelona, dizendo: "No início, os torcedores me surpreenderam. Você pode encontrar centenas de torcedores esperando por você em frente aos hotéis".