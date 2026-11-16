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Hussein Hamdy
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Jesus: cumpri minha promessa a Ronaldo, e é impossível fugir das perguntas sobre ele

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Jorge Jesus, técnico da seleção portuguesa, revelou que Cristiano Ronaldo lhe pediu para ir treinar o Al-Nassr e afirmou ter dito ao craque que iria para ajudá-lo a conquistar títulos.

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De acordo com o jornal português "Record", Jesus, ao responder à pergunta de um jornalista estrangeiro sobre o quão difícil é para o País de Gales perder Gareth Bale e para Portugal perder Cristiano Ronaldo, disse: "O assunto é sempre o mesmo (risos), mas não podemos fugir dele".

Jesus acrescentou: "Cristiano é uma lenda do futebol português, e a seleção portuguesa jamais o esquecerá. Como amigo dele, trabalhei com ele durante um ano".

E prosseguiu: "Ele me pediu para ir para o Al-Nassr, e eu disse a ele que iria e que o ajudaria a ser campeão. E eu não estava errado".

Jesus concluiu: "Essa é uma realidade que todos conhecemos e para a qual estamos preparados. Vamos trabalhar para superar a derrota, mas não precisamos destes dois jogos para conseguir a classificação".

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Da amizade ao desentendimento

A relação entre Ronaldo e Jesus não parecia caminhar para um confronto quando a dupla voltou a se reunir na seleção portuguesa, depois de já ter trabalhado junta no Al-Nassr, em uma experiência marcada por conquistas compartilhadas e por um claro entendimento entre as partes.

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17 de nov. de 2026

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No entanto, essa sintonia não resistiu por muito tempo às divergências de opinião sobre o papel do capitão da seleção em campo, e a relação acabou se transformando em uma das maiores crises vividas recentemente pelo futebol português.

Os primeiros sinais do desentendimento surgiram no duelo entre Portugal e Noruega, pela Liga das Nações, quando Jesus decidiu manter Ronaldo no banco de reservas, embora o jogador esperasse participar da partida.

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A crise ganhou força depois que o capitão da seleção fez o aquecimento durante o segundo tempo, mas não teve a chance de entrar em campo, enquanto Gonçalo Ramos marcava o gol que deu a vitória a Portugal.

A atitude de Ronaldo após a partida levantou ainda mais questionamentos: ele deixou o gramado sem cumprimentar a torcida, depois faltou aos treinos e, em seguida, abandonou a concentração da seleção irritado.

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Esses acontecimentos vieram depois de declarações de Jesus, nas quais o treinador afirmou que as decisões sobre quem entra em campo dependem de sua visão técnica e que não sabia do tamanho da insatisfação do jogador por não ter sido utilizado.

Por outro lado, Ronaldo quebrou o silêncio em um longo comunicado, no qual acusou o técnico português de descumprir um acordo prévio entre os dois sobre sua participação nas duas partidas.

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O atacante explicou que Jesus havia prometido colocá-lo em campo por 30 minutos contra a Noruega, mas voltou atrás. Ele também apontou que o treinador não cumpriu o que haviam combinado em uma reunião posterior para esclarecer as circunstâncias do episódio diante da imprensa.

O capitão de Portugal considerou que o ocorrido representou a segunda vez em que sofreu o que chamou de quebra de confiança, o que o levou a deixar a concentração sem esperar por novas promessas. Apesar de ter pedido desculpas à torcida e aos companheiros pela forma como agiu, ele se declarou disposto a voltar à seleção depois de cumprir qualquer punição determinada pelos órgãos competentes.

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A Federação Portuguesa tentou contornar a situação com a intervenção de seu presidente, Pedro Proença, que participou de uma reunião com as duas partes com o objetivo de aproximar os pontos de vista e encerrar o desentendimento. Embora Jesus tenha garantido que a porta continuaria aberta para Ronaldo, a federação aplicou ao jogador uma suspensão de 30 dias e uma multa, o que aumentou as dúvidas sobre a possibilidade de um retorno rápido.

A crise, porém, chegou ao fim com o anúncio da aposentadoria de Ronaldo da seleção em 5 de novembro de 2026, encerrando uma longa trajetória com a camisa de seu país.

Written byHussein Hamdy

Jornalista especializado em futebol mundial no Kooora

Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.

Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.

Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.

Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.

Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.

Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:

* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão

* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso

* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes

* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo

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