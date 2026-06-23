Jerson Cabral rebate a NOS após descrição absurda na legenda exibida na TV

Jerson Cabral reagiu de forma bem-humorada à descrição curiosa que a NOS utilizou na noite de domingo, durante a partida da Copa do Mundo entre Cabo Verde e Uruguai (2 a 2). O ex-atacante do Feyenoord e do FC Twente se viu na televisão com uma legenda que causou espanto em muitos telespectadores.

Cabral participou da transmissão da NOS como analista para a partida de Cabo Verde, país com o qual se sente intimamente ligado devido às suas raízes. O jogador de 35 anos, natural de Roterdã, comentou a partida ao lado de Kenneth Perez no estúdio, mas, no fim das contas, não foi sua análise que mais chamou a atenção.

Sob seu nome, apareceu a seguinte legenda: “Jogou na Seleção Juvenil da Holanda com Steven Berghuis”. Essa descrição foi amplamente compartilhada nas redes sociais. Muitos telespectadores acharam curioso que um jogador com uma longa carreira profissional fosse apresentado dessa forma.

As reações não demoraram a surgir. “Dez anos como jogador de futebol profissional e ser lembrado assim”, escreveu um telespectador surpreso no X. Além disso, foi sutilmente destacado que Cabral ainda está na ativa como jogador profissional e, atualmente, está em busca de um novo clube.

Um dia depois, o próprio Cabral também reagiu à situação. Por meio do Instagram Stories, ele compartilhou uma imagem da barra de identificação em questão e se dirigiu diretamente à emissora pública.

“NOS, venha aqui um instante, precisamos conversar”, escreveu Cabral com um tom de brincadeira. Em seguida, ele também marcou Steven Berghuis em sua postagem. “@stevenberghuis, você vai contar pra eles?”, acrescentou.

O erro parece ter origem em uma transmissão anterior da NOS. Em uma partida anterior, Cabral também atuou como analista e estava à mesa com Berghuis, com quem jogou na Seleção Juvenil da Holanda entre 2010 e 2012.

Provavelmente, a emissora não atualizou a descrição antiga para a partida entre Cabo Verde e Uruguai. Por isso, Cabral foi novamente apresentado como ex-companheiro de equipe de Berghuis, embora sua carreira — que passou por clubes como Feyenoord, FC Twente, ADO Den Haag, Willem II, Levski Sofia e inúmeras aventuras no exterior — seja bem mais extensa do que a legenda em questão parece sugerir.



