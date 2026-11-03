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O capitão do Everton, James Tarkowski, declarou apoio a Kiernan Dewsbury-Hall em sua busca por espaço na seleção, afirmando que o meio-campista merece uma vaga na equipe da Inglaterra. Após uma sequência de atuações dominantes pelo Everton, Tarkowski acredita que o companheiro já fez mais do que o suficiente para chamar a atenção do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel.

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O novo protagonista do Everton está em grande fase

O ex-jogador do Leicester City teve uma ascensão meteórica desde que chegou a Goodison Park e se tornou peça central na recente recuperação do Everton. Sua atuação na vitória por 1 a 0 no St James' Park lhe rendeu o prêmio de melhor em campo, poucos dias depois de ter sido decisivo para o Everton vencer o mesmo adversário na Carabao Cup.

O jogador de 28 anos teve números superiores aos de quase todos em campo no confronto de segunda-feira pela Premier League. Dewsbury-Hall deu três passes decisivos e acertou todas as suas tentativas de drible, com aproveitamento de 100%. Seu desempenho físico foi igualmente impressionante: percorreu 11,9 km, a segunda maior distância registrada por um jogador nos 90 minutos de partida.

“Não gosto muito de elogiá-lo porque ele vive me dizendo como é bom!”, brincou Tarkowski em entrevista ao site oficial do clube. “Não, ele é de altíssimo nível. É mesmo. Acho que agora ele desenvolveu uma confiança que o faz querer ser sempre aquele que decide. Ele pede a bola o tempo todo e tem sido excelente para nós.”

Capitão apoia Dewsbury-Hall

Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, deve anunciar na sexta-feira sua primeira convocação para os próximos confrontos da Liga das Nações da UEFA. A Inglaterra enfrentará Croácia e Espanha, o que dará ao treinador alemão sua primeira oportunidade de moldar a equipe. Tarkowski está convicto de que a regularidade de Dewsbury-Hall na Premier League deveria colocá-lo entre os principais candidatos a uma estreia pela seleção principal.

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“Acho que ele já deveria estar na seleção da Inglaterra. É claro que joga em uma posição na qual a seleção já tem muitas opções de qualidade, então é difícil para ele”, continuou o defensor.

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Excelente fase sob o comando de Moyes

O impacto do meio-campista tem sido fundamental para a estratégia de David Moyes nesta temporada. O escocês encontrou uma forma de aproveitar ao máximo sua criatividade. Dewsbury-Hall tem demonstrado disposição para ditar o ritmo das partidas, muitas vezes recuando para receber a bola antes de conduzir a equipe em transições ofensivas. Essa maturidade tática não passou despercebida pelos companheiros nem pelos torcedores em Goodison Park.

“Eu o vejo todos os dias, vejo a qualidade e a mentalidade que ele traz para a equipe. Então, fico muito feliz por ele. Tudo o que pode fazer é continuar jogando como vem jogando e, espero, a convocação virá”, afirmou.

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Concorrência por vagas

Embora esteja convencido da qualidade do companheiro, o capitão do Everton reconhece que a disputa por uma vaga no meio-campo da Inglaterra é acirrada. Com nomes como Jude Bellingham, Declan Rice e Kobbie Mainoo frequentemente presentes nas convocações, entrar na seleção continua sendo um dos desafios mais difíceis do futebol mundial. Ainda assim, a capacidade de Dewsbury-Hall de combinar criatividade e intensidade na movimentação oferece a Tuchel um perfil diferente a considerar.

A próxima pausa para jogos de seleções representa um novo começo para vários jogadores que estão à margem da equipe. Se Dewsbury-Hall continuar apresentando números de alto nível na Premier League, será cada vez mais difícil para a comissão técnica da seleção ignorá-lo.