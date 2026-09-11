Naturalmente, todos foram imediatamente até ele. Harry Kane, que havia dado a assistência para esse importante e já bastante tardio 1 a 0 contra o FK Bodö/Glimt, apertou o ombro de Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic o abraçou, Jonathan Tah ensaiou uma pequena reverência ao lhe apertar a mão. Foi uma comemoração um pouco mais entusiasmada do que normalmente seria em um 1 a 0 aos 47 minutos da primeira rodada da Champions League contra um azarão da Noruega, ainda que esse gol, finalizado com convicção, tenha sido de fato muito bonito.

Quando Jamal Musiala foi substituído mais tarde, o técnico Vincent Kompany também o cumprimentou com um gesto de incentivo ainda maior do que o habitual. O abraço entre os dois foi longo. "Eu, e provavelmente 75 mil no estádio e ainda mais diante da televisão, ficamos felizes com esse gol", disse Kompany depois.

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O gol de Jamal Musiala contra o Bodö/Glimt foi um duplo alívio

O gol de Musiala foi um duplo alívio. Porque foi justamente o gol que abriu a lata em uma partida até então bastante travada contra um adversário que defendia de forma muito compacta e cuidadosa, e que acabou terminando, após 90 minutos, em um 5 a 0 condizente com a hierarquia. Mas, acima de tudo, porque foi Musiala quem marcou no seu primeiro jogo como titular nesta temporada ainda jovem.

Faz pouco mais de três semanas que Musiala desabou no gramado desorientado pela segunda vez em poucos dias em um amistoso e depois explicou isso com "ausências temporárias, breves, mas bem tratáveis", decorrentes de uma disfunção neurológica. Musiala já convivia havia mais de um ano com essa forma de epilepsia, sem que isso tivesse sido notado pelo público. Presumivelmente, no contexto de uma mudança na medicação, vieram então os dois colapsos durante as partidas. Após sua breve participação no fim de semana passado contra o Schalke, Kompany voltou a escalar o armador desde o início contra o Bodö.

"Que ele então faça o 1 a 0 são aquelas histórias que o futebol escreve, mas esse garoto também mereceu", disse Max Eberl, diretor esportivo do Bayern. Mas também fazia sentido que Musiala tivesse feito o 1 a 0: ao lado de Joshua Kimmich, Musiala foi o jogador do Bayern mais chamativo no travado primeiro tempo, foi aplicado, em parte até excessivamente aplicado. Como se também quisesse mostrar a si mesmo que estava de volta.

Qual lesão Jamal Musiala teve?

"A sensação que eu tive hoje é uma sensação que eu não tinha havia algum tempo", disse Musiala depois da partida, de forma aberta, à DAZN. Porque não se tratava apenas da questão das ausências: depois de sua grave fratura da fíbula no Mundial de Clubes, em um momento em que estava em forma absolutamente máxima, e de uma longa reabilitação na sequência, às vezes parecia que ele havia perdido a confiança no próprio corpo e em suas capacidades exorbitantes. Na temporada passada, Musiala muitas vezes parecia sem leveza.

Depois da Copa do Mundo, ele ainda retirou por cirurgia uma placa que antes havia estabilizado a tíbia após a fratura. "Agora quero voltar passo a passo ao meu nível com essa sensação de leveza em campo, com alegria e prazer", explicou agora. O "apoio do Bayern, dos jogadores e dos treinadores realmente me ajudou".

De fato, Kompany também havia enfatizado repetidamente na temporada passada que não tinha absolutamente nenhuma dúvida de que Musiala voltaria a se encontrar. Agora ele disse: "Sabíamos que esse momento chegaria. Para Jamal, naturalmente, isso é super. Como jogador de ponta, você precisa de confiança para entrar no ritmo. E, naturalmente, momentos assim são muito, muito importantes", afirmou.

Michael Olise só vira classe mundial quando Musiala já não está mais em campo

Mas o Bayern de Munique não seria o Bayern de Munique se a ascensão de Musiala não colocasse também o técnico diante de desafios. A questão de quem Kompany deve escalar como camisa 10 não será mais fácil de responder quanto mais jogadores voltarem de lesão.

Lennart Karl, por exemplo, voltou a entrar contra o Bodö, assim como o reforço Ismael Saibari. E Serge Gnabry também não deve ficar lesionado por muito mais tempo. Claro, todos eles são versáteis e também podem atuar em outras posições, mas isso não torna necessariamente a vida de Kompany mais fácil.

E há ainda um caso especial. Porque Michael Olise, que durante muito tempo esteve praticamente invisível, até melhorou no jogo depois do 1 a 0 de Musiala, mas só realmente atingiu forma de classe mundial quando Musiala estava no banco e ele pôde assumir a posição de camisa 10, como faz na seleção francesa.

Já durante a Copa do Mundo havia surgido a questão de se Kompany realmente poderia se dar ao luxo de seguir usando esse camisa 10 genial no Bayern predominantemente pela ponta direita. A resposta do técnico do Bayern em todos os jogos oficiais até aqui, incluindo a Supercopa, havia sido simplesmente "Sim": Olise sempre atuou pelo lado direito e, apesar de três gols e uma assistência, não convenceu por completo nas quatro partidas anteriores.

Contra o Bodö, a tendência parecia se confirmar: Olise demorou para entrar no jogo, frequentemente se enrolou nos dribles e também mostrou algumas deficiências no jogo de passes. Mas, quando Musiala fez o 1 a 0 e o Bodö/Glimt passou a dar cada vez mais espaço aos muniquenses, Olise floresceu. Primeiro, deu a assistência para o 2 a 0 de Harry Kane com uma bela cobrança de falta alçada na área e, quando Musiala foi descansar após 65 minutos e Olise pôde ir para o centro, ele ainda marcou seus dois gols.

Mas a gestão de elenco é, afinal, uma das maiores qualidades de Kompany.



