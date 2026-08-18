Jamal Musiala passa mal novamente durante amistoso do Bayern de Munique

Jamal Musiala voltou a passar mal nesta terça-feira durante uma partida do Bayern de Munique. Isso aconteceu pouco depois de a entrada do meio-campista no amistoso vencido por 4 a 2 contra o Heidenheim.

Musiala entrou em campo nesta terça-feira depois de uma hora de jogo. Quatro minutos após a entrada, o armador foi ao chão, após o que jogadores dos dois clubes formaram um círculo ao redor dele. Os médicos atenderam Musiala rapidamente, e ele conseguiu deixar o campo com as próprias pernas após o tratamento.

O internacional alemão também passou mal no sábado. Isso aconteceu pouco depois de sua entrada nos minutos finais do amistoso contra o RB Leipzig. Musiala se sentou no gramado e precisou da ajuda de alguns socorristas.

No sábado, o susto foi grande, entre outros, para o companheiro de equipe Ismael Saibari. Musiala acabou deixando o campo sem ajuda, para alívio de todos no Bayern.

O diretor técnico Max Eberl trouxe uma atualização sobre Musiala após o duelo com o RB Leipzig. "Agora ele está bem. E isso é o mais importante. Fora isso, ainda não podemos dizer muita coisa", disse à Sport1.

Musiala já se pronunciou no Instagram. "Antes de mais nada: estou bem! Sou extremamente grato pelas mensagens e pelo apoio de vocês! Entendo que muitos de vocês estejam preocupados. Quero afastar essa preocupação hoje e explicar a situação: fui diagnosticado com crises de ausência curtas e temporárias, mas muito bem tratáveis, causadas por um distúrbio neurológico. Elas podem levar a incidentes como os que aconteceram recentemente, por exemplo durante o jogo contra o Leipzig e a partida em Heidenheim."

"Sei que, à primeira vista, elas talvez pareçam assustadoras, mas, neste momento, simplesmente fazem parte do meu dia a dia. Estou recebendo um excelente acompanhamento médico e sigo muito otimista", afirmou Musiala.