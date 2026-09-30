Jamal Abdel Hamid, ex-astro do Zamalek e da seleção do Egito, abriu fogo em diversos assuntos ligados à seleção nacional, dirigindo duras críticas à forma como Mohamed Salah, capitão do Egito, é tratado, bem como ao estilo de Hossam Hassan, o diretor técnico, na condução de alguns temas e no trato com a imprensa.

Abdel Hamid afirmou, durante suas declarações no programa "El Defender", transmitido pelo canal Al Shams, que Mohamed Salah possui um status excepcional no cenário mundial, dizendo: "Mohamed Salah é um ícone mundial e merece um tratamento especial, e não se pode dizer que ele saiu por motivos técnicos".

O ex-astro da seleção do Egito criticou as declarações que diminuem a importância do capitão egípcio, acrescentando: "Não é aceitável que Hossam Hassan diga sobre Mohamed Salah que temos 120 milhões e que a seleção do Egito não depende de ninguém".

Sobre Hossam Hassan, Abdel Hamid disse: "Hossam Hassan tem sorte no futebol e nos aspectos técnicos, mas não tem sorte no que fala".

Ele explicou que o diretor técnico deveria ter sido mais cauteloso com suas declarações após a Copa do Mundo, dizendo: "Hossam deveria ter aproveitado a conquista da Copa do Mundo controlando as declarações, e deveria ter dado aos jogadores o mérito que lhes cabe no Mundial em vez de falar sobre si mesmo".

Em sua declaração mais contundente, Abdel Hamid disse: "Hossam Hassan cometeu 70 erros e a sorte o ajudou, e se não fosse Ibrahim Hassan, Hossam teria cometido ainda mais erros do que esses".

O ex-astro da seleção do Egito encerrou sua fala com uma mensagem clara a respeito das entrevistas coletivas da seleção, dizendo: "Espero que Ibrahim Hassan compareça às coletivas no lugar de Hossam".