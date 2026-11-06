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O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, anunciou uma lista de 27 jogadores para os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa, contra a República Tcheca e a Inglaterra. O zagueiro Jacobo Ramon, do Como, foi convocado de surpresa, enquanto problemas físicos deixaram de fora três jogadores importantes do Barcelona.

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De la Fuente anuncia 27 convocados para dois jogos decisivos

O técnico da Espanha Luis de la Fuente anunciou a lista de 27 convocados da seleção para os dois últimos jogos da fase de grupos da Nations League da Uefa. A Espanha visita a República Tcheca em Praga na quinta-feira, 12 de novembro, antes de receber a Inglaterra no Estádio Metropolitano no domingo, 15 de novembro.

Depois de vencer os quatro jogos da última janela de seleções, a atual campeã europeia e da Nations League já garantiu sua vaga nas quartas de final.

No entanto, a equipe de De la Fuente ainda luta pela liderança do Grupo A3 para disputar em casa o jogo de volta das quartas de final, em março, e preservar sua série de 43 partidas de invencibilidade em jogos oficiais.

Jacobo Ramon recebe convocação surpreendente em meio a baixas do Barcelona por lesão

A principal surpresa da lista de De la Fuente é o zagueiro do Como Jacobo Ramon, convocado pela primeira vez para a seleção principal para reforçar a defesa ao lado de Pau Cubarsi, Dean Huijsen e Aymeric Laporte.

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Por outro lado, as lesões abriram espaço para mudanças na convocação. Três jogadores habituais do Barcelona, Eric Garcia, Dani Olmo e Rodri, ficam de fora enquanto seguem se recuperando de seus respectivos problemas físicos.

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A defesa e o grupo de goleiros ganham reforços com os retornos do lateral-direito do Tottenham Pedro Porro e do goleiro do Barcelona Joan Garcia. Ambos se recuperaram dos problemas físicos que os tiraram da convocação anterior.

Lista completa dos 27 convocados para os jogos de novembro

Goleiros: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia, Alvaro Valles.

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Defensores: Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Pubill, Dean Huijsen, Pedro Porro, Jacobo Ramon, Marc Cucurella, Alex Grimaldo.

Meio-campistas: Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Alex Baena, Fermin Lopez, Pablo Barrios, Marc Roca.

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Atacantes: Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernandez, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino, Ander Barrenetxea.

Liderança do grupo e posição no ranking da FIFA em jogo

Apesar de já ter garantido a classificação antecipada para a fase eliminatória, a Espanha tem dois jogos importantes para encerrar sua campanha no grupo. Com três pontos de vantagem sobre a Inglaterra na liderança, a seleção espanhola busca dar sequência à vitória anterior por 3 a 2 sobre os ingleses em Wembley.

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Além disso, obter resultados positivos contra os tchecos e os ingleses é fundamental para preservar a posição da Espanha como líder do ranking oficial da FIFA.

Os convocados se apresentam para o período de treinos na Ciudad del Futbol, em Las Rozas, na segunda-feira, 9 de novembro, antes de viajar para Praga.