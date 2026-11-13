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Nicolas Jackson foi oficialmente eleito o Jogador do Mês de outubro da Premier League após uma sequência de atuações sensacionais. O atacante do Aston Villa superou uma forte concorrência para conquistar o prêmio individual, depois de liderar a equipe na competição.

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Fim do jejum no Villa Park

O Aston Villa finalmente viu um de seus jogadores conquistar o prêmio de Jogador do Mês da Premier League. O triunfo de Jackson representa um marco importante para o clube de West Midlands: ele é o primeiro jogador do Villa a receber o prêmio desde Christian Benteke, em abril de 2015.

O atacante de 25 anos vive uma ascensão notável desde que trocou o Chelsea pelo Aston Villa, deixando Londres por Birmingham. Ele conquistou o prêmio de Jogador do Mês após marcar quatro gols em quatro partidas em outubro e tem contrato com o Villa até o verão de 2031.

Grande fase em outubro

O mês de Jackson começou com um gol de empate decisivo no disputado 2 a 2 contra o Brentford, dando o tom do que viria pela frente. Depois, ele teve uma atuação incansável na apertada vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Newcastle United, mostrando que podia influenciar as partidas mesmo sem marcar.

O ponto alto de seu mês veio contra o Manchester City. Jackson marcou os dois gols que garantiram a vitória por 2 a 1, resultado que fez do Villa o primeiro time a tirar pontos da equipe de Enzo Maresca nesta temporada. Ele encerrou o mês abrindo o placar em um empate com o Fulham.

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Na briga pela Chuteira de Ouro

Essa sequência de gols não apenas lhe rendeu um prêmio individual, mas também o colocou na disputa pela Chuteira de Ouro. Erling Haaland lidera a artilharia da Premier League com nove gols, seguido por Alexander Isak, com sete, enquanto Jackson ocupa a terceira posição, com seis.

Jackson também fez história ao se tornar apenas o quarto jogador senegalês a conquistar o prêmio, seguindo os passos de Sadio Mane, o último a recebê-lo, em novembro de 2019.

Superando a concorrência

A disputa pelo prêmio de outubro esteve longe de ser uma corrida de um homem só: Jackson encabeçou uma lista de oito indicados. Ele concorreu com Evanilson, do AFC Bournemouth; Ezri Konsa e Declan Rice, do Arsenal; Jack Rudoni, do Coventry City; Jan Paul van Hecke, do Tottenham Hotspur; e Bart Verbruggen e Luka Vuskovic, do Brighton & Hove Albion. Todos eles também foram indicados ao prêmio.