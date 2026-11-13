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Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
Traduzido por

Jack Grealish pede desculpas publicamente à torcida do Everton, e David Moyes recebe o ponta de volta após afastamento disciplinar

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Jack Grealish rompeu oficialmente o silêncio após um período de afastamento no Everton e pediu desculpas de coração aos torcedores do clube. O jogador emprestado pelo Manchester City voltou a campo na quinta-feira, em um amistoso contra o Derby County disputado com portões fechados.

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Grealish volta após afastamento no Everton

O ponta de 31 anos não atuava pelo clube de Merseyside desde 17 de outubro e ficou fora de quatro partidas consecutivas após uma infração disciplinar no clube. O técnico David Moyes não revelou os motivos específicos e deu poucos detalhes sobre a situação ao falar com a imprensa.

Antes da viagem do Everton para enfrentar o Newcastle United em 2 de novembro, Moyes afirmou apenas que o atacante “não tinha condições físicas para jogar”. Sua aparição no Hill Dickinson Stadium nesta semana, porém, indica que seu período de afastamento do elenco chegou ao fim.

Ponta se pronuncia no Instagram

Nas redes sociais, nesta quinta-feira, Grealish falou diretamente aos torcedores do Everton. Ele lamentou sua ausência recente e reafirmou seu compromisso com o clube após voltar a campo.

“Foi bom voltar a campo com os companheiros hoje, depois de alguns bons dias de treino”, escreveu o atacante em seu story no Instagram. “Quero pedir desculpas aos torcedores e a todos no clube por não ter podido ajudar o time nas últimas semanas.

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“Adoro jogar por este clube e mal posso esperar para voltar a jogar diante de vocês com a camisa do Everton. Até breve.”

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Uma passagem turbulenta por Merseyside

Este episódio acrescenta mais um capítulo à movimentada passagem de Grealish pelo Everton. Ele chegou inicialmente ao clube por empréstimo para a primeira metade da temporada 2025-26, mas uma lesão frustrante encerrou aquela passagem antes do previsto.

Mais tarde, ele conseguiu voltar ao clube ao assinar outro contrato temporário no último dia da janela de transferências. Sua participação no amistoso de quinta-feira é o sinal mais forte até agora de que todos os envolvidos estão prontos para deixar a recente infração disciplinar para trás.

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Em busca de uma vaga no time titular

Com a questão interna aparentemente resolvida e após ganhar valiosos minutos em campo contra o Derby, Grealish agora se concentrará em recuperar seu lugar no time titular de Moyes. O ponta precisará demonstrar sua condição física nos treinos para convencer o técnico de que está pronto para voltar imediatamente a disputar partidas oficiais.

Written byMuhammad Zaki

Jurnalis

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.

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