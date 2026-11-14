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O técnico da Grécia, Ivan Jovanovic, expressou sua profunda decepção após a dura derrota de sua equipe por 7 a 0 para a Holanda, em Amsterdã. Ele admitiu que o placar elástico criou um clima negativo no elenco, que ainda tenta assimilar a dimensão da derrota.

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Um duro golpe em Amsterdã

Jovanovic não escondeu a frustração na entrevista logo após a partida nem na coletiva de imprensa que se seguiu. Ele parecia visivelmente abalado com o desempenho de seus jogadores. O técnico ressaltou que superar o impacto psicológico da derrota seria o maior desafio. Jovanovic reconheceu que a atuação deixou profundamente decepcionados tanto os torcedores presentes em Amsterdã quanto os que acompanharam o jogo de casa.

“Ainda é cedo, há uma grande decepção, decepcionamos muita gente. Tanto quem estava aqui quanto quem nos assistiu. Será muito importante conseguirmos, nesses três dias, voltar a um estado satisfatório até a próxima partida. Este jogo contra a Holanda nos mostrou que ainda precisamos nos esforçar muito. Esta partida nos machucou e continuará nos machucando por muito tempo...”, disse Jovanovic à Alpha TV, segundo o Kathimerini.

As lições da exibição da Holanda

Ao analisar o desenrolar da partida, Jovanovic observou que sua equipe nunca pareceu à vontade depois de sofrer o primeiro gol logo no início. Ele avaliou a atuação de forma desfavorável em comparação com jogos recentes nos quais a Grécia havia mostrado mais determinação. O técnico admitiu que, quando a Holanda encontrou seu ritmo, sua equipe se tornou um alvo fácil, sem oferecer a resistência necessária para impedir os gols.

“Acabamos de sair de um jogo que foi muito ruim para nós em seu desenrolar. Derrotas assim afetam toda a equipe de forma muito negativa. Teremos de nos esforçar nos próximos dias para nos preparar para a partida contra a Sérvia. Este resultado cria um ambiente que não queremos. Sabíamos que o adversário era uma boa equipe, mas não estávamos bem preparados. O 3 a 0 nos primeiros 20 minutos foi um pequeno ‘choque’ do qual não conseguimos nos recuperar durante a partida”, explicou Jovanovic.

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“Se considerarmos que este jogo é uma continuação do segundo tempo em casa, não estávamos preparados para a partida. Depois de algum tempo, viramos um alvo fácil para a Holanda. É um momento difícil para todos nós. Foi um jogo em que estivemos muito frágeis. Não estávamos preparados como deveríamos. Isso é confirmado pelo desenrolar da partida. Estamos tentando alcançar o nível de todas essas equipes. Nos outros jogos, mostramos que somos competitivos.”

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As consequências do placar

O técnico sabe que um resultado dessa magnitude terá consequências duradouras para a reputação e a posição da seleção. Além da perda imediata de pontos, a forma como a derrota aconteceu prejudicou o embalo que a equipe havia construído. Jovanovic foi direto ao admitir que é difícil pensar no futuro enquanto a dor do resultado ainda é tão recente.

“Este cenário não é dos mais agradáveis. Sofremos uma derrota muito grande em todos os aspectos, tanto em termos de pontos quanto de desempenho, e certamente não é a coisa mais agradável, nessas condições, pensar imediatamente no dia seguinte. Certamente sofreremos as consequências desta derrota, tanto pela diferença no placar quanto pela imagem que mostramos em campo”, afirmou o técnico.

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O foco no desafio contra a Sérvia

Apesar do clima sombrio que cerca a equipe, o calendário de jogos da seleção não dá trégua. A Grécia agora precisa viajar para enfrentar a Sérvia, em uma partida que Jovanovic considera fundamental para recuperar a imagem da equipe. Ele ainda espera que o elenco encontre uma maneira de competir melhor e resgatar parte do orgulho após o desastre em Amsterdã.

“Daqui a três dias, temos um jogo importante. Certamente, estes dois ou três dias não serão os mais fáceis, por causa da atuação de hoje e do resultado. Mas tentaremos corrigir nossa imagem para que possamos buscar algo melhor no jogo contra a Sérvia...”, concluiu.