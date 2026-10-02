Isto é o que a imprensa espanhola escreve sobre o papel de Xavi durante o empate com a Grécia

A seleção holandesa empatou por 2 a 2 com a Grécia na noite de quinta-feira, em Thessaloniki. A Holanda teve um início dramático, mas conseguiu buscar a igualdade pouco antes do fim. Foi assim que a imprensa espanhola escreveu sobre o empate da equipe de Xavi Hernández.

A mídia do país natal do técnico da seleção viu Xavi somar mais um ponto. "A Holanda conseguiu um empate dramático em Thessaloniki, enquanto a Grécia fez um primeiro tempo magistral, mas desabou completamente na reta final", escreveu o AS.

Principalmente o primeiro tempo da Holanda foi destacado. "A Grécia foi capaz de surpreender, conquistar a posse de bola e neutralizar o jogo bastante estéril do adversário."

"Xavi evita uma tragédia grega", destacou o Marca após o duelo da Liga das Nações. O jornal espanhol viu a Holanda ter muita posse de bola na etapa inicial, mas sem criar perigo. Ainda assim, chegou a estar perdendo por 2 a 0. "Xavi não hesitou e promoveu uma substituição tripla." Depois do gol, a equipe ganhou confiança.

"Xavi salvou um ponto valioso em uma partida que ficava cada vez mais difícil, tirando assim uma sequência perfeita de uma equipe grega que, com esta talentosa geração, tem ambições muito altas", conclui o Marca.

"A Holanda é muito sem graça", concluiu rapidamente o Mundo Deportivo em sua cobertura ao vivo. No primeiro tempo dramático, a Holanda já recebeu críticas logo cedo. Após o intervalo, o jornal esportivo espanhol viu outra cara. "Que diferença entre as duas equipes."

O diário esportivo espanhol viu que Xavi, com sua intervenção tática, provocou uma reviravolta no panorama da partida. "Ele colocou Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders para recuperar o controle do meio-campo. Noa Lang também entrou, uma ameaça constante pela esquerda; e essa substituição funcionou perfeitamente."