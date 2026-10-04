"Klopp o deixou um pouco de lado nestes dois jogos para ver como o grupo funciona sem ele", disse Ballack no domingo à RTL sobre o astro do Bayern, que, contra a própria vontade, não pôde estar na segunda convocação do técnico da seleção Jürgen Klopp.

"Com isso, ele não o enfraquece", ressaltou Ballack, porém, durante a cobertura prévia da revanche da Liga das Nações na Grécia, "e eu também não vejo ninguém que possa substituí-lo neste momento."

Klopp testa suas opções, "ele trabalha em duas frentes, e acho isso absolutamente normal". Assim, a discussão "não vem no momento certo".

Kahn também segue vendo o capitão da DFB, Kimmich, como um jogador importante para a seleção nacional. Depois de uma troca de técnico da seleção, porém, cada um precisa provar seu valor novamente: "Todos precisam ter a sensação de que devem conquistar seu status."

Kahn vê Kimmich em uma posição nada fácil, pois ele "teve o azar de jogar em seleções que não tiveram muito sucesso. Para uma figura de liderança como Joshua, é importante que os outros o admirem. E, para isso, faltam esses sucessos. Isso torna sua tarefa particularmente difícil. É preciso fazer a pergunta: essa é a solução ideal?"

Getty Images

Kimmich como volante é de classe mundial, Michael Ballack?

Ballack também não vê Kimmich acima de qualquer dúvida. O ex-jogador de 50 anos evitou responder à pergunta se colocaria Kimmich como de classe mundial na posição de volante e explicou que considera o jogador de 31 anos mais forte como lateral-direito, "com todas as suas características, foi assim que ele também cresceu. Ali, para mim, ele era de classe mundial."

Lothar Matthäus vê Kimmich "naturalmente garantido, se ele entregar desempenho". No entanto, se outro jogador atuar melhor na posição do capitão no meio-campo defensivo, disse o recordista de jogos pela seleção, "Kimmich terá dificuldades". Na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, Aleksandar Pavlovic e Tom Bischof convenceram.

Klopp, até aqui, minimiza a discussão sobre se Kimmich ainda é necessário. Ele evitou perguntas nesse sentido durante sua entrevista coletiva no sábado. "Eu desisto. Façam o que vocês quiserem", disse.