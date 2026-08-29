À margem do jogo de abertura da Bundesliga entre Bayern de Munique e Stuttgart (5 a 1), o ex-treinador do Borussia Dortmund, de 59 anos, se posicionou sobre a comoção pública em torno da contratação de Kosicke, que na federação aparece como "auxiliar técnico para estratégia, desenvolvimento e inovação". Ele está sendo "observado de forma um pouco crítica, porque essa função não existia", disse o novo técnico da seleção alemã.

Antes, Hoeneß já havia disparado em relação à questão envolvendo Kosicke: "Klopp e companhia assumiram a DFB, e eu considero isso errado." Para o presidente de honra do recordista de títulos, a inclusão do empresário representa um problema fundamental.

Klopp deu uma resposta direta, como de costume. Questionado sobre como recebeu a crítica de Hoeneß, ele disse: "De jeito nenhum, isso é totalmente indiferente para mim. Eu entendo totalmente, está tudo bem. As pessoas julgam as coisas antes de termos feito qualquer coisa."

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Críticas de Hoeneß a Kosicke: como Jürgen Klopp reagiu?

No conteúdo, o técnico da seleção alemã defendeu com veemência a ampliação de sua comissão. A colaboração com Kosicke já dura duas décadas. Em determinadas áreas, seu empresário é simplesmente "o melhor que já encontrei".

Klopp vê a divisão de funções dentro da liderança esportiva como algo claramente estruturado: "Precisamos jogar melhor aqui e também cuidar de todo o resto, e eu sou especialista em determinadas áreas. Em outras áreas, há pessoas melhores - e uma delas é Mark Kosicke, e por isso ele está aqui."

O técnico da seleção alemã fez referência à expectativa pública com a qual está sendo confrontado: "Posso me lembrar de que, na fase em que ainda não estava totalmente claro quem faria isso e assim por diante, sempre se dizia: não dá para trocar só o treinador. Aí não trocamos só o treinador e então dizem: 'Isso agora também não precisava ter sido feito'." Olhando para o futuro, ele se mostrou convicto: "Tenho certeza de que, em um ano, não estaremos mais discutindo o papel dele, porque então a influência será perceptível."

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Uli Hoeneß teria falado por telefone com Marc Kosicke

A acusação de Hoeneß de um suposto "Friendly Takeover" também encontrou resistência na cúpula da federação. O vice-presidente da DFB, Hans-Joachim Watzke, já havia se manifestado anteriormente à RTL/Sky e rebateu: "Nesse ponto eu tenho uma opinião diferente da dele. Não sei o que isso tem a ver com 'Friendly Takeover'."

Watzke fez uma comparação com o passado recente: "Os dois últimos técnicos da seleção alemã vieram do Bayern de Munique - Julian Nagelsmann e Hansi Flick. Ninguém disse que isso era um Friendly Takeover do Bayern de Munique. Aí já é um pouco demais para mim."

Além de Watzke, os vice-presidentes da DFB Ralph-Uwe Schaffert e Hermann Winkler também reagiram com críticas contundentes à Sky sobre as declarações do patrono do Bayern.

Enquanto isso, a divergência parece ter esfriado um pouco. Segundo informações da Sky, o presidente de honra do Bayern teria resolvido pessoalmente as diferenças em um telefonema com Kosicke. Segundo consta, a conversa transcorreu em um clima bom e construtivo.