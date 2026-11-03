José Mourinho, técnico do Real Madrid, foi alvo de duras críticas por parte de José Mari Bakero, ex-astro do Barcelona, por causa de sua atitude durante a grave lesão sofrida por Álvaro Mantilla, jogador do Racing Santander, no confronto entre as equipes no último domingo, que terminou com a vitória do Merengue por 3 a 0.

A postura do treinador português gerou polêmica depois que as imagens mostraram seu protesto diante do quarto árbitro, enquanto Mantilla sofria com uma forte lesão que acabou confirmada como ruptura do ligamento cruzado, afastando-o do restante da temporada.

Em declarações divulgadas pelo jornal Mundo Deportivo, Bakero criticou a maneira como Mourinho lidou com o incidente, pedindo que se revejam as imagens que documentaram o ocorrido.

Disse o ex-astro do Barcelona: "Eu vi o que aconteceu. Quando Mantilla sofreu a lesão e rompeu o ligamento cruzado, olhem para as imagens de Mourinho protestando diante do quarto árbitro, dizendo: ele simulou a queda, ele simulou a queda!".

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E acrescentou: "Sinceramente, precisamos ser claros. Acho que todas as partes envolvidas, especialmente os treinadores, devem ter o máximo de cautela".

Bakero não parou na crítica à atitude de Mourinho, mas pediu que se adotem medidas mais rigorosas em relação às declarações feitas por jogadores e treinadores após as partidas, considerando que o clima atual pode levar a consequências graves.

Disse ele: "Se há algo que deve ser feito agora para mudar essa situação no Campeonato Espanhol, é formar uma comissão especializada nas declarações dos jogadores e treinadores após cada partida e adotar as medidas necessárias".

E encerrou seu alerta com uma frase marcante: "Porque isso não vai acabar bem".