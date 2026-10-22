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Isso não me agrada: Mourinho abre o dossiê do árbitro do Clássico

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Espanha
Portugal

A polêmica esquenta antes do clássico

O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, comentou os vazamentos relacionados aos nomes da equipe de arbitragem que vai comandar o Clássico contra o Barcelona, no próximo domingo, no estádio Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

Alguns relatos da imprensa nas últimas horas indicaram que Juan Martínez Munuera será o árbitro de campo, enquanto no VAR terá o auxílio do árbitro Iglesias Villanueva.

Mourinho foi questionado sobre sua opinião a respeito dos dois árbitros, durante a coletiva de imprensa após a vitória do Real Madrid sobre o Leipzig (4 a 1) na noite de quarta-feira pela Liga dos Campeões da Europa, e respondeu: "Isso vem fora de contexto, mas o anúncio será feito 24 horas antes da partida".

E acrescentou, segundo o jornal "Marca": "Eu não gosto desse tipo de informação, e não gosto que ela saia nesse momento, e não me refiro aqui a esses dois árbitros especificamente".

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25 de out. de 2026

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O Barcelona lidera a tabela de classificação de LaLiga com 27 pontos (aproveitamento total), com seis pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que ocupa a terceira colocação.


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