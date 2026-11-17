Goleada derruba a Holanda
A Holanda encerrou sua campanha na fase de grupos da Liga das Nações da Uefa com uma dura derrota por 5 a 0 para a Alemanha no Olympiastadion. Após passagens bem-sucedidas por PSV e Inter de Milão, o experiente lateral-direito chegou ao gigante espanhol Real Madrid em julho de 2026, e foi capitão de seu país em Berlim, onde a Holanda foi completamente dominada no segundo tempo.
Apesar da goleada por 5 a 0, a maior derrota da Holanda neste século e sua segunda maior diante da Alemanha, atrás apenas da sofrida em 1959, a equipe de Xavi Hernández terminou em segundo lugar no Grupo A2 e garantiu vaga nas quartas de final de março ao lado da Alemanha, líder da chave.
Dumfries admite atuação ruim
Em sua primeira reação à partida, dada à NOS, Dumfries não amenizou a avaliação da atuação e apontou falhas evidentes na organização e nas disputas físicas em todo o campo.
“Foi uma atuação ruim. Fomos fracos demais nas disputas de bola e deixamos espaços grandes demais”, admitiu Dumfries.
“Perdemos muitas segundas bolas, fomos fracos nas disputas de bola e eles conseguiram contra-atacar com facilidade. Foi simplesmente um fracasso coletivo. Isso não deveria acontecer com a gente.”
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Frustração cresce em campo
Dumfries também falou sobre a tensão crescente no elenco durante a partida e observou que a frustração e a raiva prejudicaram a capacidade da equipe de manter a calma e executar seu plano de jogo diante da implacável pressão alemã.
“Há raiva e frustração, mas, em uma partida como esta, é preciso manter o foco”, observou Dumfries.
“Também houve frustração entre nós, e isso não é bom.”
A incapacidade da Holanda de fechar os espaços permitiu que jogadores como Florian Wirtz e Brajan Gruda ditassem o ritmo. O primeiro gol, em particular, saiu depois que Dumfries não conseguiu intervir quando Derry Scherhant cortou para o meio pela esquerda.
Hora de se reorganizar para as quartas de final
Embora a maneira como a derrota aconteceu seja especialmente dolorosa, a Holanda precisa deixar rapidamente a decepção para trás e voltar as atenções para as quartas de final da Liga das Nações, marcadas para março de 2027.
Dumfries e seus companheiros usarão a pausa de inverno para fazer ajustes, cientes de que uma repetição de tamanho colapso coletivo não será tolerada quando enfrentarem as melhores equipes da Europa no mata-mata.