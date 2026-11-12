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Como Tom Bischof e Aleksandar Pavlovic convenceram na seleção alemã na ausência de Joshua Kimmich, surgiram debates na imprensa sobre a situação de Kimmich na equipe. Em um monólogo de vários minutos durante uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, Jürgen Klopp voltou a deixar claro o que pensa a respeito e fez uma comparação com Wael Mohya, convocado pela primeira vez.

Primeiro, Klopp explicou que sua escalação titular para o jogo da fase de grupos da Liga das Nações, na sexta-feira, em Belgrado, já está definida, caso nada de extraordinário aconteça. Nesse contexto, falou de Kimmich, do Bayern de Munique. O capitão da seleção alemã havia deixado a equipe na última Data Fifa, conforme planejado, embora contrariado, depois dos dois primeiros jogos. Nas duas partidas restantes, seus companheiros de clube Tom Bischof e Aleksandar Pavlovic formaram o meio-campo com Florian Wirtz. Eles fizeram isso duas vezes de forma tão convincente que, depois, surgiram debates sobre a possibilidade de a seleção abrir mão do capitão Kimmich. Algo que Klopp afirmou "não ter entendido já naquela época".

"Não é tão simples ficar feliz com o desempenho de dois jovens jogadores (Pavlovic e Bischof; nota da redação), com razão, porque eles jogaram bem, e então transformarem isso na história: 'O que isso significa para Kimmich?'", disse Klopp, antes de enfatizar: "Nada! Porque Jo Kimmich é um grande jogador. Não significa nada!" Klopp lembrou mais tarde que Felix Nmecha, do BVB, por exemplo, também não entrou em campo naquelas partidas. O meio-campista também faz parte da convocação atual e pode esperar receber minutos em campo apesar da polêmica em torno de sua comemoração de gol.

Klopp prosseguiu seu monólogo elogiando a seleção atual e o interrompeu brevemente para falar de Mohya. Como a federação alemã já havia divulgado na manhã de quinta-feira, o estreante do Borussia Mönchengladbach não estará entre os relacionados para enfrentar a Sérvia. Mas, para Klopp, não é correto transformar isso em manchete. "Eu não o 'cortei' da lista. Isso foge completamente do assunto, é uma bobagem", disse Klopp. "Já tínhamos conversado antes: se nada acontecer, ele não estará entre os relacionados. Queremos observá-lo."

Getty Images

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Klopp se dirige à imprensa: "Felizmente, não me interessa"

Klopp convocou 24 jogadores para os últimos jogos da fase de grupos, contra a Sérvia e, na segunda-feira, contra a Holanda, em Berlim. Nessas partidas, a seleção alemã luta por uma vaga nas quartas de final da Liga das Nações. Pelo regulamento, porém, ele só pode relacionar 23 jogadores para cada jogo. O técnico da seleção já havia explicado que a 24ª vaga na convocação seria reservada, daqui para a frente, a "garotos" promissores que ele quer conhecer nos treinos. É o caso, desta vez, de Mohya, talento excepcional de apenas 17 anos que, desde segunda-feira, se prepara com a seleção alemã para o jogo contra a Sérvia no centro de treinamento em Herzogenaurach, mas que ainda poderia jogar pelo Marrocos.

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Por fim, Klopp afirmou que a opinião da imprensa sobre o retrospecto fraco em termos de resultados nos quatro primeiros jogos, com apenas uma vitória e três gols marcados, "felizmente não me interessa muito. Porque vocês precisam noticiar isso, e eu preciso trabalhar no desenvolvimento. Preciso reservar e me dar esse tempo. Quer vocês gostem ou não. Isso eu não posso controlar. Não quero decepcionar ninguém de propósito".

Klopp admitiu, no entanto, que não pode exigir que as pessoas desviem o olhar e ignorem os resultados "até estarmos prontos. No futebol, as pessoas formam opiniões. Mas sentimos que estamos no caminho. Acabamos de começar, e é claro que ainda estamos longe do fim. A base é muito boa."

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Além disso, os próximos talentos, "que já conhecemos", estariam prontos para surgir. Portanto, "está tudo bem por enquanto".