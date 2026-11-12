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Klopp KimmichIMAGO / ActionPictures
Tim Ursinus
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"Isso é simplesmente uma bobagem!" Jürgen Klopp sai do sério por causa de Joshua Kimmich e Wael Mohya

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Como Tom Bischof e Aleksandar Pavlovic convenceram na seleção alemã na ausência de Joshua Kimmich, surgiram debates na imprensa sobre a situação de Kimmich na equipe. Em um monólogo de vários minutos durante uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, Jürgen Klopp voltou a deixar claro o que pensa a respeito e fez uma comparação com Wael Mohya, convocado pela primeira vez.

Primeiro, Klopp explicou que sua escalação titular para o jogo da fase de grupos da Liga das Nações, na sexta-feira, em Belgrado, já está definida, caso nada de extraordinário aconteça. Nesse contexto, falou de Kimmich, do Bayern de Munique. O capitão da seleção alemã havia deixado a equipe na última Data Fifa, conforme planejado, embora contrariado, depois dos dois primeiros jogos. Nas duas partidas restantes, seus companheiros de clube Tom Bischof e Aleksandar Pavlovic formaram o meio-campo com Florian Wirtz. Eles fizeram isso duas vezes de forma tão convincente que, depois, surgiram debates sobre a possibilidade de a seleção abrir mão do capitão Kimmich. Algo que Klopp afirmou "não ter entendido já naquela época".

"Não é tão simples ficar feliz com o desempenho de dois jovens jogadores (Pavlovic e Bischof; nota da redação), com razão, porque eles jogaram bem, e então transformarem isso na história: 'O que isso significa para Kimmich?'", disse Klopp, antes de enfatizar: "Nada! Porque Jo Kimmich é um grande jogador. Não significa nada!" Klopp lembrou mais tarde que Felix Nmecha, do BVB, por exemplo, também não entrou em campo naquelas partidas. O meio-campista também faz parte da convocação atual e pode esperar receber minutos em campo apesar da polêmica em torno de sua comemoração de gol.

Klopp prosseguiu seu monólogo elogiando a seleção atual e o interrompeu brevemente para falar de Mohya. Como a federação alemã já havia divulgado na manhã de quinta-feira, o estreante do Borussia Mönchengladbach não estará entre os relacionados para enfrentar a Sérvia. Mas, para Klopp, não é correto transformar isso em manchete. "Eu não o 'cortei' da lista. Isso foge completamente do assunto, é uma bobagem", disse Klopp. "Já tínhamos conversado antes: se nada acontecer, ele não estará entre os relacionados. Queremos observá-lo."

Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images
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Klopp se dirige à imprensa: "Felizmente, não me interessa"

Klopp convocou 24 jogadores para os últimos jogos da fase de grupos, contra a Sérvia e, na segunda-feira, contra a Holanda, em Berlim. Nessas partidas, a seleção alemã luta por uma vaga nas quartas de final da Liga das Nações. Pelo regulamento, porém, ele só pode relacionar 23 jogadores para cada jogo. O técnico da seleção já havia explicado que a 24ª vaga na convocação seria reservada, daqui para a frente, a "garotos" promissores que ele quer conhecer nos treinos. É o caso, desta vez, de Mohya, talento excepcional de apenas 17 anos que, desde segunda-feira, se prepara com a seleção alemã para o jogo contra a Sérvia no centro de treinamento em Herzogenaurach, mas que ainda poderia jogar pelo Marrocos.

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Por fim, Klopp afirmou que a opinião da imprensa sobre o retrospecto fraco em termos de resultados nos quatro primeiros jogos, com apenas uma vitória e três gols marcados, "felizmente não me interessa muito. Porque vocês precisam noticiar isso, e eu preciso trabalhar no desenvolvimento. Preciso reservar e me dar esse tempo. Quer vocês gostem ou não. Isso eu não posso controlar. Não quero decepcionar ninguém de propósito".

Klopp admitiu, no entanto, que não pode exigir que as pessoas desviem o olhar e ignorem os resultados "até estarmos prontos. No futebol, as pessoas formam opiniões. Mas sentimos que estamos no caminho. Acabamos de começar, e é claro que ainda estamos longe do fim. A base é muito boa."

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Além disso, os próximos talentos, "que já conhecemos", estariam prontos para surgir. Portanto, "está tudo bem por enquanto".

Written byTim Ursinus

Correspondente de futebol alemão e europeu

Embora uma carreira como goleiro não tenha se concretizado, o futebol sempre foi uma constante na minha vida. Desde criança, ficou claro que o jornalismo esportivo seria o caminho a seguir. Após um estágio na redação de esportes do Schwäbisches Tagblatt em minha cidade natal, Tübingen, estudei em Karlsruhe — uma escolha um tanto questionável para um suábio. No final de 2018, comecei como estagiário na SPOX e GOAL, permaneci como estudante trabalhador e, finalmente, me tornei trainee de redação. Desde 2023, sou membro permanente das equipes editoriais. Em setembro de 2024, assumi o papel de SEO Senior, mas também trabalho como repórter e editor-chefe de plantão.

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Como me envolvi com o futebol:

Tudo começou com o triunfo do FC Bayern na Liga dos Campeões no início dos anos 2000, quando Oliver Kahn defendeu três pênaltis e se tornou o herói da minha infância. A memória é um pouco nebulosa, pois eu tinha apenas quatro anos na época. No entanto, não demorou muito para que eu rasgasse o papel de embrulho do meu primeiro par de luvas de goleiro.

🌟 Meus momentos favoritos no futebol:

Há muitos. Principalmente, recordo minhas atribuições como repórter — em Paris, Madri ou Milão. Além disso, há as viagens pessoais de groundhopper, que permanecerão inesquecíveis para sempre.

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