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O empate se tornou um resultado raríssimo nos jogos do Barcelona sob o comando do técnico alemão Hansi Flick, que não gosta de dividir pontos. Os números do time nesta temporada refletem isso: foram 18 partidas sem nenhum empate, com 16 vitórias e duas derrotas.

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De acordo com o jornal espanhol “AS”, o Barcelona de Flick não sabe o que é empatar há muito tempo. O último empate do time aconteceu em 10 de março, quando a partida contra o Newcastle terminou em 1 a 1, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

Naquele jogo, o time inglês saiu na frente com um gol de Harvey Barnes aos 86 minutos, antes de Lamine Yamal empatar para o Barcelona nos instantes finais, mais precisamente aos 6 minutos de acréscimos, cobrando pênalti.

Desde então, o Barcelona de Flick disputou 32 partidas, com 27 vitórias e 5 derrotas, sem empatar em nenhuma ocasião.

O fenômeno é ainda mais evidente em La Liga, já que é preciso voltar bastante nos registros do time para encontrar a última partida em que ele dividiu os pontos com um adversário na competição nacional.

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O último empate do Barcelona no Campeonato Espanhol foi em 31 de agosto de 2025, contra o Rayo Vallecano, por 1 a 1. Isso significa que o time está há 15 meses sem empatar em La Liga.

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Entre o empate com o Newcastle e o empate com o Rayo Vallecano, o Barcelona registrou apenas mais um empate, por 3 a 3, contra o Club Brugge, na fase de liga da Champions League da temporada passada.

Se já é raro ver o time de Flick terminar uma partida empatado, mais raro ainda é vê-lo sair de campo sem marcar nenhum gol, ou seja, com um placar de 0 a 0.

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Esse resultado não aconteceu nem uma única vez desde que o técnico alemão assumiu o Barcelona, uma estatística excepcional e surpreendente que reflete claramente a ambição de Flick, seu estilo ofensivo e seu desejo constante de vencer.

Uma cara corajosa

Sob o comando de Hansi Flick, o Barcelona faz uma nova temporada com grandes ambições nos cenários nacional e continental, depois de se firmar como forte candidato aos títulos, aproveitando seu poder ofensivo e a variedade de soluções que tem em todos os setores.

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O time catalão disputa a temporada 2026-2027 em meio a uma acirrada disputa em La Liga: lidera a tabela com 36 pontos, 3 à frente do Real Madrid, após 13 rodadas, em uma corrida na qual nenhum dos dois parece disposto a abrir mão da liderança.

O clássico contra o Real Madrid, em 25 de outubro, foi um dos momentos mais difíceis enfrentados pelo time nesta temporada, com derrota do Barcelona por 2 a 1. Logo depois, porém, o time recuperou rapidamente o equilíbrio com uma goleada por 6 a 1 sobre o Deportivo Alavés e, em seguida, superou o Atlético de Madrid fora de casa por 2 a 1.

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O time também mostrou muita personalidade na última partida pelo Campeonato Espanhol, contra o Villarreal, ao transformar uma desvantagem de dois gols em uma vitória emocionante por 3 a 2, em um jogo que evidenciou a capacidade dos jogadores de Flick de lidar com situações adversas e buscar a virada, graças à grande melhora no desempenho no segundo tempo.