“Isso é o Real Madrid!”: Joao Cancelo dá veredito contundente sobre derrota no El Clásico

Compartilhar Siga GOAL no Google

O defensor do Barcelona Joao Cancelo afirmou que sua equipe jogou melhor que o Real Madrid, apesar da derrota por 2 a 1 no El Clásico, decidida nos minutos finais. O jogador da seleção portuguesa pediu aos companheiros que melhorem o controle de bola e manteve total confiança para o confronto com o Alavés.

Publicidade

Cancelo defende atuação da equipe após dolorosa derrota em casa

O lateral do Barcelona Joao Cancelo defendeu a atuação da equipe na derrota por 2 a 1 para o Real Madrid no Spotify Camp Nou. Cancelo, que passou para a lateral direita após uma lesão de Xavi Espart no início da partida, afirmou que o Barcelona criou as chances mais claras ao longo do jogo.

Raphinha marcou o único gol do Barcelona, antes de Kylian Mbappe decidir a partida a favor do Real Madrid com um gol nos minutos finais.

O resultado representou a primeira derrota do Barcelona em competições nacionais na temporada.

Defensor afirma que o Real Madrid aproveitou as poucas brechas

Em entrevista à DAZN, Cancelo afirmou que o placar final não refletiu a atuação do Barcelona em campo. “Fomos o melhor time, do meu ponto de vista, mas este é o Real Madrid: cria poucas chances e marca”, declarou Cancelo.

Publicidade Publicidade

“Acho que, no geral, fomos o melhor time, mas precisamos reagir.”

Tópicos relacionados

“Há muitos momentos em que queremos pressionar alto... e outros em que precisamos controlar mais o jogo com a bola, que é onde somos bons”, acrescentou.

Lateral pede mais controle da posse de bola

Cancelo pediu aos companheiros que se concentrem nos pontos fortes da equipe para evitar que os adversários explorem os espaços nos contra-ataques. “Precisamos ter mais posse de bola, fazer a bola circular e criar chances, embora tenhamos criado mais do que o Real Madrid”, explicou Cancelo.

Publicidade

Apesar da derrota, o defensor português transmitiu uma mensagem de união.

“Somos um time humilde, gostamos de trabalhar duro”, afirmou.

Publicidade

Barcelona volta as atenções para o confronto com o Alaves

Cancelo afirmou que o elenco já está concentrado em conquistar os três pontos na próxima partida.

“Os jogadores já estão focados em reagir contra o Alaves, e é isso que vamos fazer”, concluiu Cancelo.

Publicidade

O Barcelona recebe o Alaves no Camp Nou no sábado, buscando consolidar sua posição no topo da tabela.