Na verdade, a entrada do francês também não estava nos planos nem mesmo na vitória por 6 a 1 sobre os saxões. O diretor de esportes Max Eberl admitiu isso sem rodeios após a partida. Mas, como o Bayern tem um duelo de peso contra o Arsenal pela Champions League na próxima quarta-feira e Min-Jae Kim sentiu um problema durante o jogo, chegou a vez de Boey.

"Min-jae teve alguns problemas, por isso precisou sair. Sacha dá 100% nos treinos. Ele se entrega", disse Eberl, referindo-se à situação "extremamente difícil" do lateral no clube mais vitorioso da Alemanha: "Desta vez, ele estava lá. O treinador o recompensou pelo desempenho nos treinos. E isso é bom."

A expectativa era que Boey deixasse o Bayern de Munique em definitivo no verão europeu. Ele já havia passado o segundo turno da temporada passada emprestado ao ex-clube Galatasaray. A opção de compra, estimada em 15 milhões de euros, porém, não foi exercida.

Por que Sacha Boey não tem mais espaço no Bayern de Munique?

Ele havia chegado ao Bayern de Munique em janeiro de 2024, vindo do então campeão turco por uma transferência de nada menos que 30 milhões de euros, e se tornou nos últimos anos uma das maiores decepções entre as contratações recentes do clube.

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Na lateral direita, Konrad Laimer é titular absoluto, e seu reserva atualmente é Josip Stanisic, que ainda não começou bem a temporada, mas está claramente à frente de Boey. Na esquerda, Alphonso Davies e o recém-contratado Nathaniel Brown dividem os minutos em campo. E Boey? No verão europeu, ele chegou a ser "afastado" temporariamente dos treinos com o elenco e teve de manter a forma individualmente, porque uma transferência ainda parecia possível.

Pouco antes do fim da janela de transferências, surgiram rumores sobre uma possível transferência para o HSV, e o Fulham também teria feito uma sondagem. "Sacha está em forma, mas decidimos, em acordo com Vinnie [Kompany] e com ele, que treinaria individualmente, já que algumas conversas estão em andamento", explicou o diretor esportivo Christoph Freund sobre o tratamento especial dado a Boey na época.

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Sacha Boey deixará o Bayern de Munique no inverno europeu?

Como a transferência acabou não acontecendo, Boey voltou a treinar com o elenco. Até sábado, as atividades na Säbener Straße eram as únicas oportunidades recentes que o jogador de 26 anos havia tido para mostrar serviço, antes de estrear inesperadamente na temporada ao entrar aos 77 minutos contra o RB Leipzig.

Embora Kompany ainda tivesse outras alternativas, como Hiroki Ito, que também tem recebido poucas oportunidades, Jonathan Tah e Alphonso Davies, ao menos Tah e Davies foram poupados por completo, considerando a vantagem de 6 a 0 e a partida da próxima quarta-feira, quando o Bayern receberá o Arsenal pela Champions League.

Para Boey, essa pode até ter sido sua última partida pelo Bayern de Munique. Foi apenas a segunda vez que ele integrou a lista de relacionados de Kompany para um jogo da Bundesliga, e o clube quer negociá-lo no inverno europeu. Seu contrato vai até 2028. Os bávaros provavelmente aceitarão até mesmo um grande prejuízo para tirá-lo definitivamente da folha salarial.

Sacha Boey: desempenho e estatísticas

Clube Jogos Gols Assistências Minutos em campo Bayern de Munique 39 1 5 1.673 Galatasaray 100 6 4 8.044



