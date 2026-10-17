Com a derrota por 1 a 0, os Bodes chegaram a 16 jogos consecutivos sem vencer fora de casa. Se também não ganharem na próxima partida como visitantes (em 1º de novembro, contra o Union Berlin), o Colônia igualará um recorde negativo do clube. A última vez que a equipe ficou 17 partidas seguidas sem vencer longe de seus domínios foi na temporada 2003/04, quando não ganhou uma única vez fora de casa em toda a campanha e acabou rebaixada na lanterna da tabela.

A última vitória do Colônia na Bundesliga foi em 3 de outubro, sob o comando do ex-técnico Lukas Kwasniok (1 a 0 sobre o TSG Hoffenheim). Para El Mala, o sinal de alerta está ligado. "Isso é extremamente perigoso. Se não somarmos pontos fora de casa, será difícil conquistar pontos suficientes na liga de modo geral", disse ao microfone da Sky. Ainda assim, o jovem atacante se mostrou confiante: "Mas, em algum momento, vamos desencantar e também somar pontos fora de casa. É só uma questão de tempo."

Mesmo com tantos desfalques por lesão, o Colônia esteve perto de arrancar um ponto em Frankfurt por boa parte da partida, até Younes Ebnoutalib marcar o gol da vitória do Eintracht, que atravessa uma fase difícil, aos 77 minutos. Sem os atacantes lesionados Thijs Dallinga (26 anos, ruptura do ligamento cruzado) e Ragnar Ache (28 anos, ruptura de fibra muscular), faltou poder de fogo ao Colônia. El Mala, entre outros, desperdiçou uma chance promissora. O atacante foi escalado como centroavante pelo técnico Rene Wagner por falta de opções.

Said El Mala: "Dói demais"

"Talvez tenhamos feito o melhor tempo da nossa temporada, mas não conseguimos transformar isso em resultado. Na defesa, afastamos tudo e fomos mais firmes nas disputas de bola. Acho que o Frankfurt já estava bem cansado, então fomos para o intervalo com uma boa sensação. Depois voltamos do vestiário e, de repente, o Frankfurt estava talvez um pouco mais firme do que nós ou tinha encontrado ainda mais motivação", explicou El Mala, abatido.

O jogador de 20 anos afirmou, porém, que a "frustração" ainda não tomou conta da equipe: "Ainda assim, fizemos um bom jogo. Não é como se tivéssemos vindo até aqui e levado uma goleada. Acho que dificultamos muito a vida do Frankfurt. Pessoalmente, tive uma chance em que talvez devesse ter tido um pouco mais de calma. Talvez eu tenha me precipitado. Mas também é preciso entender que não é tão fácil quando arranco do nosso próprio campo. São coisas que preciso trabalhar." Mesmo assim, disse que "dói demais termos perdido aqui".

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O Bayern de Munique fará o Colônia bater um novo recorde negativo?

El Mala também rejeitou a ideia de que o ataque do Colônia tenha se tornado dependente demais dele após sua surpreendente renovação de contrato no verão. "Não, de jeito nenhum. Acho bobagem dizer isso. Afinal, não jogo sozinho contra 11 jogadores. Sem a equipe, meu sucesso até aqui também não teria sido possível. Por isso, acho bobagem dizer uma coisa dessas. Jogamos como equipe, não como jogadores isolados. Acho que isso também dá para ver", ressaltou.

No próximo fim de semana, o Colônia poderá se recuperar em casa contra o Schalke 04, antes de viajar a Berlim. Curiosamente, poucos dias antes, a equipe já enfrentará o Union Berlin no Rheinenergiestadion pela Copa da Alemanha. Se não vencer também o reencontro pela Bundesliga, o Colônia correrá o risco de superar seu próprio recorde negativo. Depois da pausa para os jogos das seleções, terá pela frente, justamente, uma visita ao Bayern de Munique em 20 de novembro.



