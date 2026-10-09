Iraola: Liverpool vai perder esses jogadores diante do Manchester City

Andoni Iraola, técnico do Liverpool, anunciou o corte da dupla Alex Isak e Cody Gakpo da próxima partida da equipe contra o Manchester City, no próximo domingo, pela sexta rodada da Premier League, por conta de lesão.

O treinador do Liverpool esclareceu sua posição sobre a incerteza em torno da situação do Manchester City diante das acusações que lhe são feitas, afirmando: "Acredito que a incerteza não é boa para nenhuma das partes envolvidas, mas o processo segue em andamento e precisamos ser pacientes".

Iraola comentou o início invicto afirmando em entrevista coletiva: "Essa é uma pergunta difícil. As coisas parecem boas, embora tenhamos empatado no início da temporada em duas partidas nas quais não estivemos no nível exigido. Mas a sequência atual de jogos entre as pausas para as datas Fifa será diferente, pois vamos enfrentar times entre os quatro primeiros, além de uma partida pela Copa da Liga Inglesa contra o Chelsea e jogos da Liga dos Campeões da Europa".

Sobre a situação das lesões, Iraola declarou: "Sim, Isak e Gakpo não vão jogar, eles não estão prontos, infelizmente para nós, por causa das lesões sofridas durante a pausa para as datas Fifa, e você sempre torce para que o médico não te ligue, mas não tivemos sorte e os dois não vão participar. Quanto ao prazo, Gakpo sofre de uma lesão no tornozelo e a questão é lidar com a dor, e acho que ele sofreu uma entrada forte; ele está trabalhando atualmente, mas não estará pronto para domingo. Já Isak sofre de uma lesão na coxa e estará pronto quando se sentir preparado, e as lesões deles não parecem ser de longa duração, mas não estarão prontos para domingo".

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Sobre contar com Luis Comas, o treinador do Liverpool disse: "Comas tem a nossa confiança, como vocês sabem, e não há grande surpresa, pois o jogador mostrou que está pronto para participar, e temos outros jogadores que podem cobrir as posições, por isso vamos tomar as decisões adequadas".









Sobre o confronto com o Manchester City, Iraola declarou: "É uma partida empolgante em nosso estádio, Anfield, contra o líder do campeonato, que venceu todos os seus jogos, e eles vão buscar a vitória, assim como nós, e precisamos estar prontos e ajudar nossa torcida, e espero que estejamos nesse nível".

O treinador do Liverpool prosseguiu: "Acredito que ainda é muito cedo para julgar qualquer coisa, seja qual for o resultado da partida de domingo. Disputamos apenas cinco jogos, mas é verdade que gostamos de enfrentar times como o Manchester City e mostrar o nosso nível diante deles. É um momento extremamente importante para todos os envolvidos, e uma partida empolgante".

Questionado sobre Jacquet, Iraola respondeu: "Claramente ele fez uma boa atuação, e é antes de tudo um bom jogador, e vocês viram vídeos dele, mas se você não o vê todos os dias, não consegue avaliar o que ele tem, e estou feliz por ele, no plano pessoal, por sua estreia pela seleção da França, o que é sempre algo difícil, e ele jogou bem e deve estar feliz, mas tem um longo caminho pela frente, e está em plena forma e pronto para participar, e vai ficar bem, e precisamos treinar amanhã".

Sobre o clima no estádio, Iraola disse: "Sempre acredito que, quando você joga e vive esse tipo de partida, o clima é grandioso e especial, e acho que queremos dar à torcida motivos para estar ao nosso lado, e quando eles virem o time que desejam em campo poderemos criar um clima melhor".

Sobre se a partida não admite derrota, Iraola respondeu: "É uma partida que não admite derrota? Não, neste momento, na Premier League, cada jogo é considerado grande e será difícil, pois o nível da competição subiu muitíssimo, e toda vez que você enfrenta um time próximo a você quer sempre vencer, e no fim das contas ainda estamos em uma fase inicial da temporada".

Sobre a posição de centroavante de ofício, Iraola declarou: "Mesmo antes da ausência de Hugo Ekitiké, que estou ansioso para recuperar e ter à disposição, já tínhamos algumas opções limitadas. Talvez recuperemos Chiesa, mas ele ainda não disputou nenhum minuto. Comas é o único centroavante de ofício disponível para nós no momento, mas temos algumas outras opções, entre elas os pontas que já atuaram no setor ofensivo".

Iraola encerrou sua fala comentando sobre Barcola: "Não acho que ele esteja passando por uma fase ruim. Existe a crença de que os pontas não têm bom desempenho se não marcam gols, mas precisamos avaliar a partida inteira. Isso me importa, e quero que ele perceba isso. Ele foi convocado para a França, e quero que ele esteja presente e aproveite as chances que surgem para ele. Ele jogou como ponta-esquerda, assim como atuou de centroavante de ofício, e por isso pode ocupar as três posições do setor ofensivo".