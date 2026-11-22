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Andoni Iraola, técnico do Liverpool, mostrou-se satisfeito com a vitória por 4 a 0 sobre o Manchester United, em Anfield, na noite de domingo. O treinador destacou que gostou de comemorar com a torcida durante a partida, depois de sua equipe apresentar uma atuação forte e impor seu domínio no confronto, apesar de ter desperdiçado diversas chances que poderiam ter ampliado o placar.

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Em entrevista à Sky Sports, Iraola afirmou que aproveitou o momento em que comemorou com a torcida e indicou o desejo de repetir a experiência nos próximos jogos, pelo valor especial que ela tem para ele e para os jogadores.

Segundo a BBC, ele acrescentou: "Gostei disso e, sinceramente, gostaria de fazer isso mais vezes. Eu quis comemorar naquele momento e acho que é sempre bonito aproveitar isso com os torcedores."

O técnico do Liverpool também falou sobre o desempenho da equipe em casa nesta temporada, explicando que os resultados diante da torcida não estiveram no nível esperado, embora o time tenha atuado bem fora de casa. Por isso, a vitória sobre o Manchester United ganhou importância.

Iraola prosseguiu: "Acho que o problema não está em nós como equipe, e até a torcida merece saber disso. Fomos muito bem fora de casa nesta temporada, mas não fomos bem o suficiente em casa, e ainda não somos."

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E continuou: "Precisávamos de um grande jogo, e o jogo contra o Manchester United é sempre um grande jogo, para terminar desta forma."

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O treinador espanhol ressaltou que a expulsão de Leny Yoro, zagueiro do Manchester United, logo no início (aos 8 minutos) mudou o cenário do confronto, já que o adversário teve de jogar a maior parte da partida com dez jogadores. Ainda assim, ele enfatizou que sua equipe lidou bem com a situação e conseguiu impor seu domínio.

Ele acrescentou: "É verdade que as circunstâncias do jogo mudaram porque eles jogaram com dez durante a maior parte da partida, mas, mesmo assim, fizemos o nosso trabalho e controlamos o jogo. Acho que é sempre bom conseguir vencer desta forma em jogos como este."

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Para Iraola, o cartão vermelho foi justo pela natureza e pelo local da falta. Segundo ele, o zagueiro do Manchester United impediu uma chance clara de gol, já que o atacante estava a caminho de sair cara a cara com o goleiro.

O técnico do Liverpool disse: "Acho que ele era o último defensor, não era? É uma falta clara e merece cartão vermelho, não é?"

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Apesar de satisfeito com o resultado e a atuação, Iraola cobrou de seus jogadores mais eficiência diante do gol , destacando que o Liverpool desperdiçou um grande número de chances claras durante a partida e poderia ter marcado mais de quatro gols se seus jogadores tivessem aproveitado as oportunidades criadas.

Ele explicou: "Temos de encarar isso com cautela, porque hoje criamos muitas chances claras e desperdiçamos oportunidades diante do goleiro três ou cinco vezes. Acho que poderíamos ter marcado mais de quatro gols."

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Iraola encerrou suas declarações reforçando que o desperdício de chances não afetou a definição da partida, mas continua sendo um aspecto que a equipe precisa melhorar no próximo período: "Há um aspecto em que precisamos ser mais decisivos, mas isso não foi necessário para nós hoje, e acho que terminamos bem o jogo."