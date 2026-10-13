Iraola em situação delicada diante do LASK: desfalques importantes e dúvidas sobre Van Dijk

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O técnico do Liverpool sai em defesa de Wirtz e Barcola

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O Liverpool viajou para a Áustria para encarar o LASK em sua primeira partida fora de casa na Liga dos Campeões nesta temporada. A delegação embarcou para a Áustria sem o trio lesionado: Alexander Isak, Cody Gakpo e Dominik Szoboszlai.

Os três também desfalcaram o Liverpool na derrota por 3 a 0 para o Manchester City, no domingo, pelo Campeonato Inglês.

O técnico Andoni Iraola admitiu, em sua entrevista coletiva antes do jogo, que não tem certeza sobre a data de retorno do trio, mas garantiu que não levará muito tempo para que estejam à disposição, segundo informações do Sky Sports.

"Eles não estão longe, mas é difícil dizer agora. Nenhum dos três treinou com o grupo. Estamos lidando com a situação dia a dia, e não sei se estarão prontos contra o Brentford, o Villarreal ou o Brighton", disse.

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Ele apontou que Virgil van Dijk se queixou de uma dor na perna após o jogo contra o City, mas o incluiu na lista de 23 jogadores relacionados.

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Iraola convocou três jogadores das categorias de base, Jayden Danns, Wellity Lucky e Josh Sonni-Lambie, para a lista, depois que Wataru Endo e Federico Chiesa não foram inscritos na relação do Liverpool para a Liga dos Campeões.

Confiança total em Wirtz e Barcola

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Por outro lado, Iraola demonstrou 100% de confiança em Florian Wirtz e Bradley Barcola, após ambos serem alvo de críticas pelo desempenho desde que chegaram em negociações que ultrapassaram 100 milhões de libras esterlinas.

"É verdade que Cody, Alex e Dom são nossos principais goleadores nesta temporada, porque são os que mais atuam nessas posições. Precisamos de outros jogadores que nos dêem esses números, e confiamos nos jogadores que estão disponíveis agora", afirmou Iraola.

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E acrescentou: "Bradley e Flo (Wirtz) fizeram partidas boas e outras ruins, como todo mundo, mas conhecemos o nível deles e estamos totalmente confiantes de que apresentarão boas atuações".

Comentando sobre Wirtz, disse: "Talvez não tenha feito sua melhor partida, mas fez bons jogos conosco nesta temporada. Todos começam a buscar respostas. Acho que ele teve boas atuações com a seleção e marcou um gol. Vai ter jogos melhores e piores, mas eu gosto de olhar para isso de forma coletiva".

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Mudanças esperadas

A partida em Linz é a segunda de seis que o Liverpool fará em 18 dias, e Iraola confirmou que fará mudanças na escalação.

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"Por causa da gestão de carga e de algumas pequenas dores, será difícil escalar o mesmo time titular amanhã", disse.

E completou: "Queremos vencer e queremos começar forte na Liga dos Campeões. Conquistamos nossa primeira vitória e queremos a segunda, porque buscamos vencer o maior número possível de partidas".