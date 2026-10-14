O Liverpool viveu uma noite de sentimentos opostos entre o êxtase e a preocupação na Áustria, após atropelar o anfitrião LASK por 6 a 3 na Liga dos Campeões, em uma partida que viu a explosão de seus jovens talentos e o brilho de suas novas contratações.

O grande destaque foi, sem dúvida, o francês Bradley Barcola, que respondeu a todos os que duvidavam dele com um hat-trick completo, enquanto seu parceiro, o alemão Florian Wirtz, foi o arquiteto da apresentação ao dar a assistência para o primeiro gol e oferecer um desempenho excepcional nos primeiros 45 minutos, em meio a um domínio absoluto que resultou em 26 finalizações para o Liverpool.

O treinador Andoni Iraola demonstrou enorme satisfação com a dupla, dizendo após a partida: "Estou muito feliz pelo Bradley. Vocês me perguntaram ontem sobre ele e o Florian não jogarem. Eles tiveram uma atuação excelente e fizeram a diferença".

E acrescentou: "Barcola não foi apenas um goleador, foi uma ameaça constante com suas infiltrações nas costas dos defensores. Você sente nos treinos quando um jogador está no auge da concentração e, para nossa sorte, ele mostrou hoje o nível que conhecemos. Já Wirtz foi impressionante com a posse de bola, deu passes vitais e nos ajudou a controlar o jogo com sua movimentação livre".

Os recordes não pararam aí: o galês Lewis Koumas entrou na história como o segundo jogador de 21 anos ou menos a marcar e dar assistência em uma mesma partida da Liga dos Campeões com a camisa do Liverpool, depois de Steven Gerrard. Ele disse: "Uma grande vitória fora de casa. Estou animado por marcar meu primeiro gol na Liga dos Campeões".

Por outro lado, o zagueiro francês Jérémy Jacquet gerou preocupação após sinalizar para o banco de reservas e pedir a substituição meia hora antes do fim, dando lugar a Virgil van Dijk, em meio ao temor de uma recaída de sua lesão recente, sofrida durante a data Fifa.

Mas Iraola tratou de tranquilizar a torcida, garantindo que a substituição de Jacquet e de seu companheiro Ronald Araújo foi apenas uma medida de precaução, levando em conta o congestionamento do calendário, e não por causa de uma nova lesão.



