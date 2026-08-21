Iraola dá sinal verde para fechar a contratação excepcional

O Liverpool intensifica suas movimentações para contratar Adam Wharton, meio-campista do Crystal Palace, durante a atual janela de transferências, diante da proximidade da saída de Curtis Jones das fileiras do clube.

Jones está muito perto de se transferir para a Inter de Milão, o que coloca o Liverpool diante de uma decisão importante sobre a contratação de um novo jogador para compensar sua saída antes do fechamento do mercado de transferências.

O nome de Wharton surgiu como uma das principais opções colocadas diante do clube inglês, mas o empenho do Crystal Palace em manter o jogador internacional inglês pode tornar a conclusão do negócio em uma fase avançada do mercado algo extremamente difícil.

Declan Rice, meio-campista do Arsenal e da seleção inglesa, havia elogiado as capacidades de Wharton, descrevendo-o como um meio-campista "excepcional".

Fontes a par do mercado de transferências informaram ao site "CaughtOffside" que o Liverpool está pronto para acelerar suas movimentações rumo à contratação de Wharton, como um possível substituto para Curtis Jones.

Andoni Iraola, diretor técnico do Liverpool, manifestou sua concordância com a ideia de integrar o jogador de 22 anos ao estádio "Anfield", diante de sua grande adequação ao estilo que o treinador espanhol deseja aplicar.

Wharton se destaca por sua capacidade de controlar o ritmo do jogo a partir de posições mais recuadas, além da qualidade de seus passes e de sua habilidade de construir os ataques desde a defesa, fatores que podem conceder a Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai um espaço maior para avançar e participar de funções ofensivas.

Crystal Palace define o preço de Wharton

As estimativas indicam que o Crystal Palace avalia Wharton em cerca de 78 milhões de libras esterlinas, enquanto outras fontes consideraram provável que suas exigências financeiras cheguem a 100 milhões de libras esterlinas, tendo em vista a importância do jogador para a equipe e seu grande potencial a longo prazo.

O Crystal Palace tem uma posição forte nas negociações, já que o clube não enfrenta pressões que o levem a vender o jogador, além disso o próprio Wharton parece confortável com a ideia de continuar com a equipe durante a próxima temporada.

A rede "talkSPORT" informou que Wharton insinuou esperar permanecer no Crystal Palace na nova temporada, apesar do crescente interesse em contar com seus serviços.

O interesse por Adam Wharton não se limita ao Liverpool, pois o Manchester United fez uma sondagem sobre a possibilidade de contratar o jogador, embora o grau de seriedade do interesse do clube ainda não esteja claro.

O nome de Wharton também está no radar do Real Madrid, o que pode aumentar a intensidade da disputa pelo jogador, especialmente se o Crystal Palace decidir abrir a porta para negociar sua saída.

Wharton vale esse valor?

Do ponto de vista técnico, Wharton parece uma opção adequada para o Liverpool, pois tem tranquilidade sob pressão e tende a passar para frente, além de ser bom em receber a bola dos defensores e contribuir para a construção do jogo.

Essas características podem torná-lo um jogador central no meio-campo do Liverpool, especialmente se Iraola estiver em busca de um volante capaz de ajustar o ritmo das partidas e assegurar o equilíbrio entre os setores. Mas o Liverpool terá de ser cauteloso em suas negociações, e não deixar que a saída de Curtis Jones se transforme em uma justificativa para pagar um valor exagerado pela contratação de seu substituto.

Os relatos indicam que Jones está a caminho de se transferir para a Inter de Milão, e, portanto, pagar um valor que pode chegar ao triplo do valor de sua transferência de saída para contratar um substituto representaria um compromisso financeiro enorme para o clube.

É verdade que Wharton é mais jovem e pode ter um potencial maior de evolução no futuro, porém a posição do Crystal Palace lhe confere uma clara vantagem nas negociações, sobretudo porque o clube não é obrigado a vendê-lo, ao mesmo tempo em que o próprio jogador parece aberto a dar continuidade à sua trajetória com a equipe.

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