Andoni Iraola, técnico do Liverpool, considera que sua equipe jogou com muita coragem diante do Arsenal e almejava um resultado melhor, após a derrota em casa, diante de sua torcida, por 1 a 0, na noite de domingo, pela nona rodada da Premier League.

O Arsenal quebrou o tabu contra o Liverpool no estádio de Anfield pela Premier League, já que a última vitória do time dos Gunners por lá remonta a 2012.

Iraola declarou após a partida: "Almejávamos alcançar um resultado melhor hoje. Assumimos a responsabilidade, especialmente desde o início da partida. Depois de sofrermos o gol, talvez não tivéssemos nada a defender, então jogamos com mais liberdade, jogamos com mais coragem, e acredito que viramos o rumo da partida no primeiro tempo, e encerramos a partida muito bem. Tentamos no segundo tempo, mas não conseguimos marcar".

E acrescentou, segundo informou a rede "BBC": "Acertamos o travessão e tivemos boas chances que não conseguimos aproveitar. Merecíamos um gol, com toda a certeza".

E prosseguiu: "Gostei da reação dos jogadores da minha equipe depois de ficarmos atrás por um gol sem resposta. Encerramos o primeiro tempo de forma excelente e seguimos pressionando. Aproveitei muitos momentos da partida".

E continuou: "Temos que seguir em frente. A temporada ainda está no começo. O Arsenal está no seu melhor momento, mas hoje é apenas o início de novembro. Temos muitas partidas pela frente".

E sobre a não marcação de nenhum pênalti para o Liverpool, especialmente quando a camisa de Alexander Isak foi puxada dentro da área, esclareceu: "O lance foi captado com clareza. Houve um puxão claro na camisa. O Alex estava bem à frente dele e ia cabecear em direção ao gol, mas não conseguiu por causa do puxão na camisa. Não entendo por que não marcaram o pênalti, talvez porque ele não caiu no chão".

E emendou: "Acredito que o pênalti do Jakpo não foi correto, já o pênalti do Isak foi por causa da tentativa dele de cabecear a bola diante do goleiro. Puxaram a camisa dele. Não entendo por que não foi marcado o pênalti".

E completou: "Você tem que cair, se não cair não marcam pênaltis".

E ao ser questionado se pediria para Isak cair no chão a partir de agora, o técnico espanhol disse: "Sim, com certeza".

Sobre as coisas caminharem na direção certa, Iraola encerrou sua fala: "É difícil julgar depois de uma derrota, especialmente após cinco vitórias. Esta partida era importante para nós, e sentimos uma grande decepção".