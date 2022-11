Irã x Estados Unidos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Equipes fazem duelo direto por uma das vagas à próxima fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo direto por uma das vagas nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022, Irã e Estados Unidos se enfrentam na tarde desta terça-feira (29), às 16h (de Brasília), em Doha, pela última rodada do Grupo B do Mundial do Qatar. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do FIFA+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

A transmissão no SporTV terá narração de Rogério Corrêa e os comentários Renata Mendonça, Kléberson e Janette Arcanjo.

O Irã chega pra o duelo desta terça empolgado após vencer País de Gales e se colocar na briga pela classificação. Para isso acontecer, os iranianos precisam de uma vitória simples para não depender de qualquer outro resultado. Caso empate, a equipe terá que torcer para que País de Gales não ganhe da Inglaterra. Já a derrota elimina a seleção de Queiroz, que não poderá contar com Jahanbakhsh, suspenso.

Do outro lado, os Estados Unidos buscam o seu primeiro triunfo nesta Copa, já que empatou nas rodadas anteriores. Os americanos entram em campo com a obrigação de vencer para ficar com a vaga. Empate ou derrota eliminam deixam a equipe liderada por Pulisic fora do Mundial.

"Vimos o quanto eles competiram (contra Gales). Os iranianos batalharam e foram muito bem, vai ser um jogo muito competitivo, temos que estar 100% focados. Precisamos marcar mais gols e somar mais pontos. Inglaterra é um grande time e podemos tirar confiança desse jogo, mas será muito difícil contra o Irã", disse Adams em entrevista coletiva.

Escalações

Escalação do provável do Irã: H Hosseini; Rezaeian, M Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi; Ali Gholizadeh, Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi; Taremi, Azmoun.

Escalação do provável dos Estados Unidos: Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; Adams, Musah, McKennie; Pulisic, Weah, Wright.

Desfalques

Irã

Alireza Jahanbakhsh está suspenso por levar dois amarelos consecutivos.

Estados Unidos

Sem desfalques confirmados.

Melhores apostas e dicas

Os Estados Unidos são favoritos contra o Irã nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2 na vitória dos americanos, $ 3,45 no empate e $ 4,05 caso os iranianos ganhem.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,43 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,93 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual time irá marcar gols primeiro, pagando-se $ 2,65 se for o Irã, $ 1,73 se for os Estados Unidos.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo B

POS. TIME V E D SG PTS 1º Inglaterra 1 1 0 4 3 2º Irã 1 0 1 -2 3 3º Estados Unidos 0 1 0 0 0 4º País de Gales 0 0 2 -2 0

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros do Irã na Copa 2022

Taremi: 2 gols

Rezaeian e Cheshmi: 1 gol.

Artilheiros do Estados Unidos na Copa 2022

Weah: 1 gol.

Irã e Estados Unidos: Participações em Copas

O Irã faz a sua sexta Copa do Mundo. Anteriormente, participou das edições de 1978, 1998, 2006, 2014 e 2018 foi eliminado em todas as ocasiões na primeira fase.

Já os Estados Unidos disputa a sua 11ª Copa do Mundo, tendo ficado em terceiro lugar na edição de 1930. Os americanos tiveram suas piores participações em 1950, 1990, 1998 e 2006 quando foram eliminados ainda na fase de grupos.

Quando é?