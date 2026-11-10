Mancini abre as portas de Coverciano para jovens talentos
O técnico da Itália, Roberto Mancini, recebeu uma leva de novos jogadores em Coverciano enquanto a seleção se prepara para seus últimos jogos na Liga das Nações da Uefa, contra França e Bélgica. O elenco conta com vários jovens promissores, entre eles o lateral Marco Palestra, do Chelsea, e o meia Mattia Liberali, do Como.
Mancini destacou que observar e convocar jovens de qualidade técnica é fundamental para avaliar se estão prontos para atuar pela seleção principal.
Enquanto alguns dos convocados pela primeira vez permanecerão com o grupo principal durante toda a concentração, outros, como Riccardo Cassano e Simone Lontani, ganharão uma experiência valiosa antes de se juntarem às categorias de base.
Mancini avalia as qualidades ofensivas de Marco Palestra
Mancini avaliou o perfil tático de Palestra e observou que o defensor do Chelsea acrescenta energia e força ofensiva ao lado direito, apesar dos problemas recentes com lesões.
“Acho que ele é um lateral-direito muito ofensivo. Não acho que possa ser ponta, mas é muito jovem, então pode se tornar um”, observou Mancini.
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“Ele vem de uma lesão, então vai levar tempo para recuperar a forma física, mas tem muita qualidade. É um lateral ofensivo, e isso nos favorece.”
Elogios a Liberali e Palma e às tendências entre técnicos do futebol italiano
Mancini também destacou o desenvolvimento de outros jovens que vêm chamando a atenção no futebol italiano, entre eles Mattia Liberali, do Como, e o defensor Matteo Palma, da Udinese.
“Liberali é um jovem com poucas partidas na Serie A. Foi bem nas seleções de base da Itália. Tem personalidade e qualidade técnica”, observou Mancini.
O técnico também elogiou a coragem tática dos treinadores da atual Serie A: “Tenho que dizer que os treinadores realmente evoluíram nos últimos anos. Muitos times jogam futebol mesmo quando correm o risco de perder, e isso beneficia a todos.”
O equilíbrio entre os resultados atuais e a preparação para o futuro
Enquanto a Itália busca garantir a classificação para as quartas de final da Liga das Nações, Mancini segue empenhado em construir um caminho sustentável das categorias de base até a seleção principal.
A Itália terá pela frente dois confrontos difíceis: contra a França, no San Siro, e a Bélgica, em Bruxelas.
Ao integrar jogadores como Palestra e Liberali desde cedo, Mancini garante que a seleção esteja bem preparada tanto para os desafios imediatos quanto para o sucesso a longo prazo.