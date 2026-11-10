Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico da Itália, Roberto Mancini, avaliou o lateral do Chelsea Marco Palestra e vários talentos em ascensão da Serie A após recebê-los em Coverciano. Mancini explicou seu compromisso de avaliar pessoalmente jovens jogadores antes de partidas decisivas da Liga das Nações da Uefa.

Publicidade

Mancini abre as portas de Coverciano para jovens talentos

O técnico da Itália, Roberto Mancini, recebeu uma leva de novos jogadores em Coverciano enquanto a seleção se prepara para seus últimos jogos na Liga das Nações da Uefa, contra França e Bélgica. O elenco conta com vários jovens promissores, entre eles o lateral Marco Palestra, do Chelsea, e o meia Mattia Liberali, do Como.

Mancini destacou que observar e convocar jovens de qualidade técnica é fundamental para avaliar se estão prontos para atuar pela seleção principal.

Enquanto alguns dos convocados pela primeira vez permanecerão com o grupo principal durante toda a concentração, outros, como Riccardo Cassano e Simone Lontani, ganharão uma experiência valiosa antes de se juntarem às categorias de base.

Mancini avalia as qualidades ofensivas de Marco Palestra

Mancini avaliou o perfil tático de Palestra e observou que o defensor do Chelsea acrescenta energia e força ofensiva ao lado direito, apesar dos problemas recentes com lesões.

Publicidade Publicidade

“Acho que ele é um lateral-direito muito ofensivo. Não acho que possa ser ponta, mas é muito jovem, então pode se tornar um”, observou Mancini.

Tópicos relacionados

Próximas partidas ITÁ Liga das Nações A 14:45 FRA Assistir

“Ele vem de uma lesão, então vai levar tempo para recuperar a forma física, mas tem muita qualidade. É um lateral ofensivo, e isso nos favorece.”

Elogios a Liberali e Palma e às tendências entre técnicos do futebol italiano

Mancini também destacou o desenvolvimento de outros jovens que vêm chamando a atenção no futebol italiano, entre eles Mattia Liberali, do Como, e o defensor Matteo Palma, da Udinese.

Publicidade

“Liberali é um jovem com poucas partidas na Serie A. Foi bem nas seleções de base da Itália. Tem personalidade e qualidade técnica”, observou Mancini.

O técnico também elogiou a coragem tática dos treinadores da atual Serie A: “Tenho que dizer que os treinadores realmente evoluíram nos últimos anos. Muitos times jogam futebol mesmo quando correm o risco de perder, e isso beneficia a todos.”

Publicidade

O equilíbrio entre os resultados atuais e a preparação para o futuro

Enquanto a Itália busca garantir a classificação para as quartas de final da Liga das Nações, Mancini segue empenhado em construir um caminho sustentável das categorias de base até a seleção principal.

A Itália terá pela frente dois confrontos difíceis: contra a França, no San Siro, e a Bélgica, em Bruxelas.

Publicidade

Ao integrar jogadores como Palestra e Liberali desde cedo, Mancini garante que a seleção esteja bem preparada tanto para os desafios imediatos quanto para o sucesso a longo prazo.